Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,55 artarken, yıllık artış yüzde 32,87 olarak kaydedildi. Gıda, konut ve ulaştırma fiyatları en yüksek yükselişi gösterdi.

Aylık ve yıllık değişimler

TÜFE (2003=100) 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artarken, Aralık 2024’e göre yüzde 28,63 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla artış yüzde 32,87, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,15 oldu.

En yüksek artış gıda, konut ve ulaştırmada

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri şöyle gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %34,87

Ulaştırma: %27,33

Konut: %50,96

Bu grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,44, ulaştırmada %4,34 ve konutta %7,75 olarak kaydedildi.

Aylık değişimde ise gıda ve alkolsüz içecekler %3,41, ulaştırma %1,07 ve konut %2,66 arttı. Bu artışların aylık değişime etkileri ise sırasıyla %0,83, %0,16 ve %0,45 oldu.

Alt başlık veriler ve kapsamlı TÜFE

Ekim ayında endekste kapsanan 143 temel başlıktan 18’inin endeksinde düşüş, 7’sinde değişim olmadı, 118 temel başlıkta ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç) bir önceki aya göre %2,43, yıllık olarak %32,52 artış gösterdi. Aralık 2024’e göre artış ise %29,00, on iki aylık ortalamalara göre %36,72 oldu.