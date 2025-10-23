Emeklilik, araç, kira ve emlak satışında yeni dönem: Vergi paketi komisyondan geçti!

Haber, TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi verilerine dayanmaktadır. Detaylı veri seti ve tablolar için TÜİK resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 105,7 iken, bu ay yüzde 1,6 azalarak 104’e geriledi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 67,8’den 67,7’ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 0,2 artışla 84,2 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçları açıklandı. Ekim ayında tüketici güven endeksi, Eylül ayına göre %0,3 düşüşle 83,6 seviyesine geriledi.

