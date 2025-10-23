Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçları açıklandı. Ekim ayında tüketici güven endeksi, Eylül ayına göre %0,3 düşüşle 83,6 seviyesine geriledi.
Hane Halkının Maddi Durumu
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 67,8’den 67,7’ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 0,2 artışla 84,2 olarak hesaplandı.
Genel Ekonomik Durum Beklentisi
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, Eylül’de 78 iken Ekim ayında yüzde 0,7 artışla 78,6’ya yükseldi.
Dayanıklı Tüketim Mallarına Harcama Eğilimi
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 105,7 iken, bu ay yüzde 1,6 azalarak 104’e geriledi.
Veriler ve Kaynak
Haber, TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi verilerine dayanmaktadır. Detaylı veri seti ve tablolar için TÜİK resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.