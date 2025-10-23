Zafer Partisi, Manisa’da ilk kez Başkanlık Divanı Toplantısı düzenleyerek siyasi tarihinde bir ilke imza attı. Manisa İl Başkanı Necdet Erikçi, toplantının hem kent hem de parti açısından son derece verimli geçtiğini açıkladı.

Zafer Partisi, Manisa’da düzenlenen Başkanlık Divanı Toplantısı ile Türkiye genelinde dikkat çekti. Toplantıya tüm genel başkan yardımcıları katıldı.

“ Manisa siyasi tarihinde ilk defa bir parti, Başkanlık Divanı toplantısını burada yaptı. Bu bizim için büyük bir onur. Şehrimizde genel merkez yönetimimizi ağırladık ve verimli bir çalışma gerçekleştirdik,” dedi İl Başkanı Necdet Erikçi.

“Manisa, Zafer Partisi’nin yükselişinde stratejik bir konumda”

Erikçi, toplantının partinin Manisa’ya verdiği önemi gösterdiğini vurguladı:

“ Manisa artık yalnızca bir il değil, partimizin vizyonunun güçlü şekilde hissedildiği bir merkez haline geldi. Başkanlık Divanı’nın burada toplanması, teşkilatımızın kararlılığını ve sahadaki etkinliğini pekiştirdi. Manisa, Zafer Partisi’nin yükselişinde stratejik bir konuma sahip.”

Partinin ülke genelindeki büyüyen yapısına değinen Erikçi, şunları söyledi:

“Manisa’dan Türkiye’ye güçlü bir mesaj verdik. Halkın sorunlarını biliyoruz, çözüm irademiz net. Zafer Partisi olarak yalnızca eleştiren değil, çözüm üreten bir siyasi anlayış ortaya koyuyoruz. Türkiye’nin her bölgesinde güçleniyoruz.”

“Hedefimiz Türk milletinin geleceğini korumak”

Erikçi, partinin temel hedefini şöyle özetledi:

“Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Türk milletinin geleceği içindir. Bu doğrultuda Manisa’da ve tüm Türkiye’de çalışmaya devam edeceğiz.”