İzmir, Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı verdiği kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girdi. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, Bayraklı ilçesindeki Manda Çayı'ndaki çevre kirliliğini gün yüzüne çıkardı. Çayın kenarındaki yüzer bariyerin halatının kopmasıyla, çayda biriken çöpler denize aktı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına etkisini gösterdi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de kuvvetli sağanak yağış gece saatlerinde başladı. Yağışla birlikte güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgar, saatte 40-60 km hızla etkisini gösterdi. Yer yer rüzgar hızının 70 km/sa'ye kadar çıkması bekleniyor. Fırtına ve yağış, özellikle Bayraklı ve çevresindeki bölgelerde olumsuz etkiler yarattı.

Manda Çayı'nda çöpler denize aktı

Yağışın ardından, Bayraklı'daki Manda Çayı'nda çevre kirliliği arttı. Çayın üzerindeki yüzer bariyer, sel suları nedeniyle koptu ve çayda biriken evsel atıklar ile çöpler denize aktı. Bu durum, çevre kirliliğinin daha da büyümesine neden oldu. Yetkililer, çaydaki atıkları temizlemek için çalışma başlatacaklarını belirtti.

Trafik yoğunluğu da arttı

Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış, birçok noktada su birikintilerine neden oldu. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu arttı ve bazı caddelerde araçlar durma noktasına geldi. İzmir'de yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.