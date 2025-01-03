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Fırıncılar, kilogram başına ekmek fiyatının 50 liradan 62,5 liraya çıktığını belirterek artan un, enerji ve işçilik maliyetlerinin bu zammı kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.

Bursa Fırıncılar Odası tarafından açıklanan güncel fiyat listesine göre:

Bursa’da ekmek fiyatlarına yeni yılın ilk günlerinde %25 zam yapıldı. 2 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlayan tarifeye göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satışa sunulacak. Fırıncılar artan maliyetlerin fiyat güncellemesini zorunlu hale getirdiğini belirtti.

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