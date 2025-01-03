Bursa’da ekmek fiyatlarına yeni yılın ilk günlerinde %25 zam yapıldı. 2 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlayan tarifeye göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satışa sunulacak. Fırıncılar artan maliyetlerin fiyat güncellemesini zorunlu hale getirdiğini belirtti.
Yeni fiyat tarifesi
Bursa Fırıncılar Odası tarafından açıklanan güncel fiyat listesine göre:
- 240 gram beyaz ekmek: 15 TL
- 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği: 30 TL
- 650 gram köy ekmeği: 45 TL
- Roll ekmek: 5 TL
- 300 gram lavaş ekmeği: 25 TL
Fırıncılar ne diyor?
Fırıncılar, kilogram başına ekmek fiyatının 50 liradan 62,5 liraya çıktığını belirterek artan un, enerji ve işçilik maliyetlerinin bu zammı kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.
Kaynak: İHA