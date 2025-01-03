Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Kocaelispor ve Iğdır FK karşı karşıya geldi. Ancak maçın heyecanı, tribünlerde yaşanan olaylarla gölgelendi. Deplasman tribünündeki taraftarların bariyerleri ve koltukları parçalayarak alt tribünlere saldırdığı olaylar sırasında bir polis memuru yaralandı.

Tribünlerde gerilim nasıl başladı?

Karşılaşmanın 30. dakikasında yedek kulübeden iki oyuncunun tribünlere yönelik hareketleri, Kocaelispor taraftarlarının tepkisine neden oldu. Güvenlik güçleri olayları kontrol altına almak için müdahale etti, ancak tansiyon daha da yükseldi.

Polis ekipleri, Kocaelispor taraftarlarını sakinleştirmeye çalışırken, deplasman tribünündeki yaklaşık 100 kişilik grup, tribünleri ayıran bariyerleri kırdı ve koltukları sökerek alt tribünlere attı.

Olaylar büyüyor

Kocaelispor’un ilk golüyle tansiyon daha da arttı. Deplasman taraftarları, alt tribündeki ev sahibi taraftara saldırmaya devam etti. Polis ekipleri, alt tribünde etten duvar örerek olayların daha fazla büyümesini engelledi.

Bir polis memuru yaralandı

Yaklaşık 15 dakika süren müdahale sırasında bir polis memuru kafasından yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası memur ambulansa alınarak tedavi altına alındı.