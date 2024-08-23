Türkiye'de en çok tüketilen temel gıda olan ekmek için yeni düzenlemeler devreye giriyor. Bu düzenlemelere göre, ekmeklerin iyi pişmiş, kabarık ve yanmamış olması sağlanacak. Milliyet'te yer alan habere göre, ambalajlı ekmeklerde paket üzerinde un çeşitlerinin yüzdelik oranları, kullanılan katkı maddelerinin adları ve imalat tarihi gibi bilgiler bulunacak.

Ambalajsız ekmekler için ise fırının adını belirten etiket veya ekmeğin üzerinde kabartma kullanılacak. Bu ekmekler, elle teması önlemek amacıyla uygun boyutlardaki kağıtlara sarılarak veya poşetlerde satışa sunulacak.

Ekmek çeşitleri 10 kategoride toplanacak

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan ve görüşe açılan yeni ekmek standartlarına göre ekmek çeşitleri, 10 ana grupta toplanacak. Bu gruplar şunlardır: normal ekmek, köy ekmeği (tam buğday ekmeği), kepekli ekmek, çavdarlı ekmek, yulaflı ekmek, mısırlı ekmek, karışık tahıllı ekmek, Vakfıkebir/Trabzon ekmeği, siyez buğday ekmeği ve çeşnili ekmek.

Her ekmek çeşidi, kendine özgü kokusunu koruyacak, dış yüzeyinde yabancı madde veya hamur topağı olmayacak.

Ambalajlı ekmekte ayrıntılı etiket zorunluluğu

Ambalajlı ekmeklerin paketlerinde, ekmeğin un çeşitlerinin yüzde oranları, net ağırlığı, tavsiye edilen son kullanma tarihi, kullanılan katkı maddelerinin isimleri ve imalat tarihi gün-ay şeklinde yazılacak. Gerekirse bu bilgiler yabancı dillerde de belirtilebilecek. Ekmeğe katkı maddesi eklenmediği durumlarda ise "katkısız" ifadesi kullanılacak.

Satış ve depolama kurallarına dikkat

Yeni düzenlemelerle ekmeklerin saklanma koşulları da sıkı kontrol altına alınacak. Ekmekler, yabancı kokularla temas etmeyecek şekilde depolanacak, kuru ve havadar ortamlarda muhafaza edilecek. Ayrıca ekmek üreticileri, ürünlerinin standartlara uygun olduğunu belirten beyannameyi sunmakla yükümlü olacak.