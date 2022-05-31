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Akaryakıt zamları nedeniyle lojistik sektörü uçuruma sürükleniyor!

Yılbaşından bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 70 oranında artması ve şoför sıkıntısı lojistik sektörünü zorluyor. Sektörde büyük bir belirsizlik olduğunu aktaran İZTO Yük Taşıma ve Antrepo Komitesi Meclis Üyesi Koçali Al, Türkiye'nin lojistik sektöründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilerleyen günlerde daha da zorlanacağını öne sürdü

Akaryakıt zamları nedeniyle lojistik sektörü uçuruma sürükleniyor!
31 Mayıs 2022 Salı 10:36

FATİH ÖZKILINÇ- Yılbaşından bu yana akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar ve şoför sıkıntısı lojistik sektörünü zorluyor. Ocak ayı başında 14,40 TL olan motorinin litre fiyatı 5 ayda yaklaşık yüzde 70 oranında artarak 24,53 TL'ye ulaştı. Sürekli değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatları nedeniyle maliyet hesabı yapmaktan zorlandıklarını belirten lojistik sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatları ve şoför sıkıntısı karşısında devletten destek bekliyor.

 

Maliyet hesabı yapamıyorlar

Akaryakıt fiyatlarının değişkenlik göstermesi nedeniyle fiyat vermekte zorlandıklarını dile getiren İZTO Yük Taşıma ve Antrepo Komitesi Meclis Üyesi Koçali Al ise "Nakliye maliyetleri tüm fiyatları etkiliyor. Milletin canı burnunda. Her gün mazota zam geliyor. Maliyet hesabı yapıyoruz. Bu yıl ben firma olarak hiçbir kurumun işini almadım. Alsam batarım. Bir planlama yapıyorsun, hedef belirliyorsun mazota zam geliyor, plan bozuluyor. Bir iş aldığımızda belirlediğimiz maliyet akaryakıta zam gelmesiyle kısa sürede hemen değişiyor. Yaptığımız anlaşmada fiyatı yeniden revize edinceye kadar zarar ediyoruz. Bütün maliyetleri etkileyen taşıma fiyatlarıdır. Örneğin İzmir'den Diyarbakır'a önceden 5 bin TL'ye giden bir kamyon şimdi 15 bin TL'ye gidiyor. Geçenlerde bir eski müşterimiz Manisa Gölmarmara'dan Diyarbakır'a bir kamyon lahanayı götürmek için fiyat istedi. 17 bin TL fiyat verdik. Bu adam bir kamyon lahananın sadece 17 bin TL'ye nakliyesini yaptığında pazarda kaç liraya satacak?" dedi.

İpin ucu kaçtı, belirsizlik var

Nakliye firmalarına devlet desteği verilmedikçe maliyet artışlarının önüne geçilemeyeceğini kaydeden Al, "KDV ve ÖTV desteği verilmedikçe bu işin önüne geçmek mümkün değil. Fiyatlarla ilgili havanda su dövülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı mayıs ayında fiyatların gerileyeceğini ifade etmişti ama fiyatlar gerilemiyor. İpin ucu kaçtı, çok büyük belirsizlik var" şeklinde konuştu.

Araçlar takozda bekliyor, şoför yok

Nakliye firmalarının şoför bulmakta zorlandığını da kataran  Al, "7 bin TL maaş, sigorta ve yemek ücreti veriyoruz ama şoför bulamıyoruz. Şu anda her firmanın en az yüzde 50 araç kapasitesi şoför bulunamadığı için takozda, rampada bekliyor. Çok büyük bir belirsizlik var. İlerde nakliye yüzünden Türkiye uçuruma uçabilir. Bu konularda aylardır, yıllardır sesleniyoruz ama çözüm yok. Nakliye sektöründe çalışmak isteyen şoförleri devletin süspanse etmesi lazım. Bu sektör için şoför yetişirken üç aylık maaşını devlet karşılamalı. Şu anda 50 bin şoför açığı var. 50 bin şoför olsa istihdam edecek kapasitemiz var. Ama şoför yok. Şoför bulmakta sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #akaryakıt #akaryakıt fiyatları #lojistik sektörü #motorin #benzin
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