MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA
MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA
0
SİGARA DA İZMARİTİ DE ZARARLI!
SİGARA DA İZMARİTİ DE ZARARLI!
0
MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKA SAYISI ARTIYOR
MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKA SAYISI ARTIYOR
0
YOĞUN BAKIMDA TECAVÜZ!
YOĞUN BAKIMDA TECAVÜZ!
0

Büyüme rakamları açıklandı! Yüzde 7,3 büyümüşüz!

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydettiği açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı! Yüzde 7,3 büyümüşüz!
31 Mayıs 2022 Salı 10:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7,3 artış gösterdi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon oldu.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ekonomi #büyüme rakamları #tüik
Önceki Haber
Kendisini 3 saat boyunca döven sevgilisi ile barıştı, şikayetini çekti!
Sonraki Haber
Yabancı uyruklu kişi küçük çocuğu istismar etti, mahalle karıştı!
Yorgancılar: Asgari ücret yeniden düzenlenmeli
Yorgancılar: Asgari ücret yeniden düzenlenmeli
0
Akaryakıt zamları nedeniyle lojistik sektörü uçuruma sürükleniyor!
Akaryakıt zamları nedeniyle lojistik sektörü uçuruma sürükleniyor!
0
İzmir'in ekonomisi yine zirvede! Fitch İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne AAA onayı verdi
İzmir'in ekonomisi yine zirvede! Fitch İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne AAA onayı verdi
0
Nebati'den enflasyon açıklaması: Sadece devletin çözeceği bir sorun değil
Nebati'den enflasyon açıklaması: Sadece devletin çözeceği bir sorun değil
0
Eve, arabaya kimsenin baktığı yok! Ne alabiliyorsun ne satabiliyorsun
Eve, arabaya kimsenin baktığı yok! Ne alabiliyorsun ne satabiliyorsun
0
Benzin 25 lirayı motorin 24 lirayı aştı!
Benzin 25 lirayı motorin 24 lirayı aştı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.