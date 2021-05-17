Dört kişilik ailenin sadece beslenme harcaması 2 bin 816 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Mart ayındaki 2 bin 716 liradan, Nisan ayında 2,816 liraya yükseldi

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklı olduğunun altı çizilen Bisam açıklamasına göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 758 lira, yetişkin bir kadın için 733 lira, 15-18 yaş bir genç için 800 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 524 lira olarak hesaplandı.

Bisam'ın raporunda, "Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 739 liraya ulaşıyor" denildi ve eklendi:

"Günlük harcamalarda Nisan’da en yüksek maliyet grubunu 31.75 lira ile süt ve süt ürünleri oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17.98 liraydı. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 17.74 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.91 liraydı. Katı yağ ve sıvı yağ ise 6.71 lira, yumurta için 1.38, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4,32 lira harcanması gerekiyordu."

Her bir aile bireyinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarının da farklı olduğunun altı çizilen raporda, şöyle denildi:

"Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir.

"Günlük 93.85 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 8.86 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır."