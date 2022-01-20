EBSO Başkanı Yorgancılar’dan doğalgaz tepkisi: Sanayide tüm dengeler bozulacak

İran’ın Türkiye'ye 10 gün süreyle gaz akışını durdurmasını değerlendiren EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, sanayide doğalgazın kesilmesiyle tüm dengelerin bozulacağını üretim maliyetleri ile nihai ürün fiyatlarının artacağını kaydetti.

HABER EKSPRES- İran, teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye 10 gün süreyle gaz akışını durdurdu. Botaş, bu gelişme üzerine sanayi kuruluşları ile çevrim santrallerine gaz tedarikini yüzde 40 oranında azalttı. Doğalgaz arzında yaşanan sıkıntıyı değelendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 10 günlük kesintinin tüm dengeleri bozacağını söyledi.

Üretim maliyetleri artacak

EBSO Başkanı Yorgancılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İran kaynaklı, sanayide doğalgazın yüzde 40'ının kesilmesiyle üretimde tek günde bile önemli kayıplara sebepken, 10 günlük kesinti ise tüm dengeleri bozacaktır. Bu, özellikle cam, demir-çelik, kimya, gıda, çimento ve seramik gibi. Ekonominin önemli sektörleri için ani duruş demektir. Yüksek maliyetler altında üretim yapmaya çalışan sanayicilerimiz için bu ani duruş, kapasite azaltımına sebep verir ve ne yazık ki sonuçta hem üretim maliyeti hem de nihai ürün fiyatı artar” ifadelerine yer verdi.