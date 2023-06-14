EBSO, Ege'nin 100 büyüğünü açıkladı; ilk üç değişmedi

EBSO, Ege Bölgesi'ndeki üretimden satışlar kriterine göre 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Sıralamada ilk üçte STAR Rafineri, Tüpraş ve Petkim yer aldı. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'in cari fazla veren bir kent olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO), üretimden satışlar kriterine göre 100 büyük sanayi kuruluşunu kamuoyuyla paylaştı. Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen basın toplantısında EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 100 büyük firmayı açıklamanın yanı sıra ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Yorgancılar, Ege'nin en büyük 100 firması sıralamasını ilk 10'unun Star Rafineri A.Ş. Aliağa Şb.,Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmir Raf. Müd. (Kons.),Petkim Petrokimya Holding A.Ş.,İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.,Abalıoğlu Yağ San. Ve Tic. A.Ş.,Phılıp Morrıs Tütün Mamulleri San. Ve Tic. A.Ş. Torbalı Şb.,Kocaer Çelik San. Ve Tic. A.Ş. Aliağa Şb.,Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. Entegre Tesisi Şb. (Kons.),Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.,Jtı Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.oluşturduğunu söyledi. 100 büyük sanayi kuruluşu anket çalışmasında üretimi ve merkezi İzmir'de olan firmaların Türkiye genelindeki üretim rakamlarının değerlendirmeye alındığını, üretimi İzmir dışında olan üyelerin çalışmaya dahil edilmediğini aktaran Yorgancılar, ankete katılan firmaların 94'ünün kar bildirdiğini söyledi. 2022 yılında 100 büyük firmanın performansının oldukça başarılı olduğunu dile getiren Yorgancılar, İzmir’in cari fazla veren bir kent olduğunu vurguladı.

YATIRIM ŞART



2022 yılının zor bir yıl olduğunu da belirten Yorgancılar, “2022 yılı sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için ekonomik şartların zor olduğu bir yıldı. 2023 de böyle olacak. Enflasyonun yüksek olduğu bir yılı geride bıraktık. Gelişmekte olan ülkelerde faizler bu kadar yüksek değil. Gelişmekte olan ülkeler enflasyonla karşılaşınca günün sonunda bu durum fiyatlara yansıyor. Bu da imalat sanayiyi olumsuz etkileyen bir süreç oluyor. İçeride TL değer kaybetti. Ayrıca geçen sene ilk defa büyük bir cari açık oldu. İmalat sanayi 4,3 büyüdü. Bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. İşsizliği ancak bu şekilde sağlayabiliriz. O yüzden yatırım şart. Üretim yoksa kalkınma hayaldir” dedi.



"BU FIRSATI KAÇIRMAMALIYIZ"

Hükümetin yeni ekonomi programını 22 Haziran'da açıklanmasını beklediklerini belirten Yorgancılar, "Biz 2001'de de kriz yaşadık. O yılla bugünü karşılaştırırsak bugün biz çok iyi durumdayız. 2001'de borç stokumuz yüzde 70'ti, bugün yüzde 21. O zaman birçok banka batmıştı. Bugün banka sektörünün finans yapısı sağlam, bu da büyük avantaj. 2001'de birçok şirket batmıştı. Bugün o durumda değil şirketlerimiz" dedi. Yeni açıklanacak ekonomi programının herkesin arkasında durması gerektiğini ifade eden Yorgancılar, "Herkes bu programın arkasında durdu mu daha iyisini başarırız. Çünkü bir takım fırsatlarımız var, bu fırsatlarımızı kaçırmamalıyız” diye konuştu.

ÇALIŞAN ENFLASYONA EZDİRİLMEMELİ

Asgari ücret ile ilgili soruları yanıtlayan Yorgancılar, “Ben çalışanın hiçbir zaman hak ettiğinin altında bir ücretle çalışmasını istemem. Ara zammın yapılması gerektiğini de söyledim. Ama verilecek ücretin bir hesabın yerine oturtulması gerekiyor. Çalışanın enflasyonun karşısında ezdirmemek ana ilke bu olmalı. Çünkü şunu biliyoruz ki; bugün ki ortamda bir kişi çalışarak dört kişilik bir aileyi geçindirmek mümkün değil” diye belirtti.

MÜKEMMELİYET MERKEZİ AÇILDI

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın, 485 bin Euro bütçeli AB projesi “Sektörel Mükemmeliyet Merkezi” Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içinde faaliyete geçti. Meslek liselerinin hem katma değerli üretimin; hem de nitelikli eğitimin merkezi haline gelmesi, sanayiye kalifiye eleman yetiştirilmesi ve Türkiye’nin dört bir yanından eğiticilerin eğitimlerinin güncel müfredata göre gerçekleştirilmesi için ‘Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’nin açılışı, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve çok sayıda sanayicinin katılımıyla gerçekleştirildi.