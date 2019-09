Ekrem Coşkun'da 6 liraya döner

Ekrem Coşkun Döner, Türkiye'de 250'nci İzmir'de ise 3'üncü şubesini açtı. İzmir Bozyaka Şubesi Genel Müdürü Ozan Çatalkaya, kaliteyi ucuz fiyatla tüketicilerle bir araya getirdiklerini belirterek, 'Sürümden kazanıyoruz. Herkes ailesiyle uygun fiyata döner yiyebilecek' dedi

Ekrem Coşkun Döner, Türkiye'de 250'inci İzmir'de ise 3'üncü şubesini açtı. Ekrem Coşkun Döner'in kuruluş amacındaki önceliğinin lezzetli, helal kesim, uygun fiyatlı döneri halkla buluşturmak olduğunu belirten İzmir Bozyaka Şubesi Genel Müdürü Ozan Çatalkaya, "Sattığımız dönerin uygun fiyatlı olmasının sebebi aza kanaat ederek sürümden kazanmayı hedeflememiz. Self servis hizmet sunduğumuz express konsept ile birlikte gereksiz dekorasyon giderlerini ve personel maliyetlerini minimuma indirerek herkesin ailesiyle beraber gelip gönül rahatlığıyla uygun fiyatlı et döner et yiyebilmesini hedefledik" dedi.

Ekrem Coşkun Döner'in Türkiye'deki 250 şubesi var hedef ise 333 şubeye ulaşmak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslar Arası Ticaret ve Finansman mezunu olan İzmir Bozyaka Şubesi Genel Müdürü Ozan Çatalkaya (27) şunları söyledi; "Baba mesleğimde ticaret oldugu için sürekli ticaretle ilgilenmek istiyordum, bu yüzden gıda sektörüne girme kararı aldım. Hammaddemiz olan etlerimiz tam akredite uluslararası gıda güvenliği ve helal kesim sertifikalarına sahip dev tedarikçi markalardan özenle seçiliyor. Gıda ve gıda ile teması olan her şeyin hijyen ve sanitasyonu sağlanıyor. Etler işinin uzmanı kasaplar tarafından özel tekniklerle, ürün kalitesini bozan sinir ve kıkırdak gibi parçalardan arındırıldıktan sonra et açma makinelerinde yaprak haline getiriliyor. Yaprak etler, Ekrem Coşkun Döner'e ait özel formül ile geleneksel damak zevkine uygun olarak marine ediliyor. Sağlığınız düşünülerek, ürünlerde monosodium glutamat dahil olmak üzere hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor ve ürünler transyağ içermiyor."

Sosyal sorumluluk

Sevkiyat öncesi modern depolarda uygun saklama koşullarında muhafaza edilen % 100 yaprak etlerin aynı koşullardaki araçlarla sevkedildiğini belirten Çatalkaya, "Sevkiyatta kullanılan araçlar her seferden önce özenle dezenfekte ediliyor ve soğuk zincir bozulmadan şubelerimize ulaşıyor. Şubelerimize ulaşan etlerimiz günlük ihtiyaca göre ustalarımız tarafından taze olarak şubelerimizde şişlere takılıp döner haline getiriliyor. Bizim sattığımız dönerin uygun fiyatlı olmasının sebebi herkesin ailesiyle beraber gelip gönül rahatlığıyla et yiyebilmesi. Döneri 6 liraya satarak Ekrem Coşun Döner olarak yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Türkiye'de Hedefimiz 333 şube ye ulaşmak ve her gün bir şubemizde 500 kilogram döner ve ayran ücretsiz dağıtmak. İlk olarak 4 Eylül'de Sivas'ta başlayan 500 kg. döner + ayran ücretsiz ikram kampanyamız her gün bir şubemizde devam etmekte" dedi.

Halktan kazandığımızı halka veriyoruz

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun katıldığı törende Ekren Coşkun İcra Başkanı Selim Özkutlu, "Dönerlerimizde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. 4 Eylül'de Sivas'ta başlayan daha sonra Antalya, Ankara Çorum Erzurum'da ilerleyen zamanlarda da İzmir'de 500 kilogram döneri ayranla beraber vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edeceğiz. Biz halktan kazandığımızı halka veriyoruz" dedi.