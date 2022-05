Eve, arabaya kimsenin baktığı yok! Ne alabiliyorsun ne satabiliyorsun

Dolardaki artış, akaryakıttaki önlenemeyen yükseliş ekonomiyi alt üst etti. Güvenli liman arayan yatırımcılar için öncelikle gayrimenkul ön plana çıkarken, ikinci yatırım aracı da araba almak olmuştu. Alım gücü her geçen gün eriyen vatandaşlar, her ikisinden de uzaklaşmaya başladı

Muammer KIRCA-Çarşı, pazardaki yangın devam ediyor. Yaz aylarının gelmesi ile sebze ve meyve fiyatlarında düşme beklenirken, akaryakıta yapılan zamlar ile yine her şey tavan yaptı. Her gün kendi rekorunu kıran zamlardan nasibini almayan hiç bir şey kalmadı. İğneden ipliğe gelen zamlarla başta emekli, asgari ücretli kesim olmak üzere toplumun her grubu ekonomik krizden payını her geçen gün almaya devam ediyor.

Herşeyin en az 4 veya 5 kat artması ile birlikte bir anda yatırımına güvenli liman arayan vatandaşlar öncelikle gayrimenkulü tercih etmeye başladı. Bu durum bir anda ev fiyatlarında fahiş bir artışa neden oldu. 350 – 400 bin lira arasında el değiştiren daireler bir anda 600 – 700 bin liraya çıkarken daha sonra da milyonları görmeye başladı. Bina değerindeki bu artıştan kiracılar da olumsuz yönde etkileniyor. Bazı ev sahipleri İzmir'in en ücra yerlerindeki evlerine bile kendi kafalarına göre milyona yakın fiyatlar biçerken, aldıkları kira bedellerini az bulur oldular. Bu durum karşısında bazı kiracılar ev sahibinin yeni kira zammını kabul etti, bazıları da çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.

Diğer yandan elinde daire alacak kadar parası olmayıpta, daha az birikime sahip olanlar çareyi araba almakta buldular. Bir anda yükselen araba fiyatları model ve markalarına göre bazı yerlerde önceki yıllardaki daire fiyatlarını geçer oldu. Hatta zaman zaman piyasa öyle bir hal aldı ki, sıfır araba bulamayan alıcılar, 2. el arabaya sıfırından daha fazla para öder hale geldiler.

Para suyunu çekiyor

Bugün geldiğimiz noktada ise, herşey allak – bullak oldu. Bir milyona ev alanlar onu 2 milyona satacaklarını zannederken, 100 bin liraya araba alanlar da büyük karlar elde edeceklerini umdular. Kimisi eşten – dosttan altın aldı, kimisi döviz aldı, kimisi de bankaların yolunu tuttu.

Bugün aldıkları arabalarını, evlerini yarın satacaklarını düşünenler son günlerde sıkıntıya düşmeye başladı. Nedeni de bu alışverişi yapacak olan kesimde paranın kalmaması. Bir yandan yüksek ev kiraları, bir yandan kredi kartlarındaki şişkinlikler ve her geçen gün herşeye yapılan zamlar cüzdanları adeta sıfır noktasına getirdi.

İşte bu ve benzeri nedenlerden dolayıdır ki, arabadan – evden büyük oranlarda kar edeceklerini umanlar günümüzde hüsrana uğramaya başladı. Gerek gayrimenkulün, gerekse arabanın ticaretini yapanlar ise ''millet geçim derdinde, kim ne yapsın evi – arabayı'' derken, piyasaların oldukça durgun olduğu da gözlerden kaçmıyor.