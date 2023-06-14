İESOB'da 16 yıl sonra devir teslim

İESOB'da yapılan olağanüstü genel kurulda 16 yıllık başkan Zekeriya Mutlu karşısında seçimi kazanan Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata resme göreve başladı. İzmir esnafının yeni başkanı Ata, devir teslim töreninde ekmeği büyütmeye geldiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(İESOB) Genel Kurulu’nda uzun yıllar birliğin başkanlığını yapan Zekeriya Mutlu’ya 47 oy fark atarak yeni başkan seçilen Yalçın Ata, mazbatasını aldı. Ata, görevi Zekeriye Mutlu'nun milletvekilli adaylığı için istifası sonrası İESOB başkan vekili olarak görev yapan Selahattin Arslan'dan teslim aldı. İESOB binasında yapılan devir teslim törenine yoğun katılım olurken Başkan Ata, yeni döneme dair mesajlar verirken İzmir esnafının ekmeğini büyütmeye geldiğini söyledi. Devir teslim törenine Yalçın Ata'nın 'Ağabeyim' dediği Zekeriya Mutlu’nun devir teslim törenine katılmaması dikkatlerden kaçmadı.



İSTİFA ETMESEYDİ OLMAZDI

Görevi resmen devralan İESOB Başkanı Yalçın Ata, seçimde rakibi olan İESOB önceki dönem Başkanı Zekeriya Mutlu’ya yönelik, “Benim ağabeyim. Her zaman gururla bahsedeceğim. Çok sevdiğim biridir. İstifa etti. Zaten istifa etmeseydi bizim onun önüne geçmek gibi bir düşüncemiz asla ama asla olmazdı” ifadelerini kullandı.



"KADER BİZİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ"

Seçim yarışına 40 oda başkanıyla birlikte dahil olduklarını belirten Ata, “Zekeriya başkan ile kader bizi karşı karşıya getirdi. Bu bir bayrak yarışıydı. Bayrak yarışının galibi biz olduk. Buradan bizlerle beraber yola çıkan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçim geride kalmıştır. Tüm oda başkanlarına aynı mesafedeyiz. Seçim süreci tamamlanmıştır. Bundan sonra hep beraber görev yapacağız. Esnafın en zor dönemlerinden birindeyiz. Zor bir süreç bizi bekliyor. Mutlaka ve mutlaka çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İzmir esnafının ekmeğini büyütmeye geldik” diye konuştu.