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İzmir'de zam şampiyonu patlıcan oldu

İzmir'de zam şampiyonu patlıcan oldu
03 Ocak 2022 Pazartesi 14:09

Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,96 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir’de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün %69,16’lık artışla patlıcan oldu. Bu ürünü %66,73’lük artışla yazım ve çizim kağıtları, %55,54’lük artışla salatalık,  %47,95’lik artışla buğday unu ve %43,95’lik artışla margarin ücreti takip etti.

En çok karnabahar ucuzladı

İzmir'de 2021 yılı Aralık ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında karnabahar geldi. Aralık ayında karnabahar %26,36 düşerken bu ürünü fiyatı %10,48 düşen portakal ve fiyatı %10,30 düşen kıvırcık izledi.

Aylık en yüksek artış %16,43 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) bölgesinde gerçekleşti

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki aya göre en yüksek artış %16,43 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %42,64 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise %23,20 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti.

Etiketler; #izmir #izmir enflasyon #patlıcan #tüfe
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