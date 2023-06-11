İzmir esnafı kararını verdi, sandıktan 'Ata' çıktı

ESOB Olağanüstü Genel Kurulu'nda İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata birliğin yeni başkanı seçildi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İzmir'de bir otelde gerçekleşti. Kentteki yaklaşık 150 bin esnafın çatı kuruluşu olan İESOB’da yeni yönetimi belirlemek için 128 esnaf odasının yönetim kurulu üyeleri delege olarak sandık başına gitti. Uzun yıllardır İzmir İESOB Başkanlığı görevini sürdüren Zekeriya Mutlu’nun, 28 Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde CHP'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesi sonrası İESOB, olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Olağanüstü genel kurulda milletvekili adayı gösterilmeyen Zekeriya Mutlu ve İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata başkanlık için yarıştığı seçimlerde esnaf "değişim" dedi. İESOB’un yeni başkanı Yalçın Ata oldu.



ATA'DAN ŞEFFAFLIK VURGUSU

Genel kurulda oy kullanılmadan önce başkan adayları kürsüye çıkarak esnaf delegelerine seslendi. Kürsüye ilk çıkan İESOB başkan adayı Yalçın Ata oldu. Ata, “Bugün çok önemli bir karar vereceksiniz, İzmir esnaf teşkilatlarının tarihine altın bir sayfa ekleyeceksiniz. Bundan 22 yıl önce böyle olağanüstü bir genel kurulda; kendilerine ‘değişim grubu’ diyerek iş başına gelen ama 22 senede hiçbir şeyi değiştirmeyen bir ekibi tekrar seçeceksiniz ya da yepyeni bir kadroyu göreve getireceksiniz. Değişim sloganıyla seçilenler esnaf ve sanatkarlar için hiçbir şeyi değiştirmediler. Kendi hayatlarını değiştirdiler, makam mevki sahibi oldular milletvekili oldular, lakin esnaf hep yerinde saydı, hatta geriye gitti. Bizler değişmeyeceğiz ama bir şeyi değiştireceğiz; size hükmetmeyeceğiz, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzı sergileyeceğiz” diye konuştu.

Uzun yıllardır İESOB'u yöneten Mutlu'ya yönelik eleştirilerde bulunan Ata, “Meslek kuruluşları siyaset yapmak için değil, üyelerine hizmet için var, siyaset yaftasını söküp atacağız. Biz esnaf ve sanatkar için varız. Esnaf ve sanatkarların içine her türlü düşünceye sahip esnaf var. İzmir’de esnaf birliğinin çalışmadığı aşikardır, sadece satma, odaları kayırma var. Birliğimize ait gayrimenkullerimiz var, bunların 2’si Sarnıç’ta, değerlendirilmediği için üzerine bir mobilya firması bina kurmuş, diğerini de TEDAŞ zaptetmiş. Nerede büyük birlik? Bir başka arsamız da 20 milyona satıldı, bugünkü değeri 250 milyon… Ayakkabıcılar Sitesi’nde benzin istasyonu ruhsatlı arazimiz var, üzerine hafriyat dökülmüş, kaldırmak için 5-10 milyon TL gerekiyor. Birliğimizin bu şekilde birçok arsası boş duruyor. Yapılmayanları yapmak için buradayız. Beş dönemdir değişmeyen oda başkanları var. Biz en fazla 2 dönem yapacağız, 2 dönemden sonra oda başkanını değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BORÇLAR SİLİNDİ’ İDDİASI

Genel Kurul olması nedeniyle bazı odaların borçlarının Mutlu yönetimi tarafından silindiğini de öne süren Ata, “Yıllardır uğranmayan odalar var. Bazı esnaf odalarında oturacak sandalye bulamadık. Göreve gelirsek yemin ediyorum bu eksikleri kendi cebimden tamamlayacağım. Satılan oda binalarımız var. Baba nerede? Baba bizi terk etmiş. Bir baktık seçim öncesi bazı odalarımızın borçları silinmiş, 22 yıldır şimdi mi aklınıza geldi borçları ödemek?” dedi.

"MESAJ VERECEĞİZ"

Ata'nın ardından kürsüye çıkan Zekeriya Mutlu ise milletvekilli adaylığına başvuru yapmasının gerekçesine değindi. Mutlu, “Herkes İzmir’deki kongreye bakıyor, bu kongrenin sonuçlarına bakıyor. Biz 128 odanın temsilcileri olarak siyasete de buradan bir mesaj vereceğiz, esnaf ve sanatkarın bu ülkeye ne kadar katkı koyduğunu belirten bir mesaj vereceğiz. Evet bir dönem önceki esnaf ve sanatkarlar birliği başkanı milletvekilliği yaptı, İzmir’i bırakın Türkiye’deki esnaf teşkilatına neler kattığını siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Ben de sorunlarınızı milletin meclisinde dile getirmek için böyle bir adım attım. Olmadı, olsa iyiydi, gitseydik derdimizi anlatsaydık ama olmadı. İşte bu kongre, bizim adım attığımızda, bu sıkıntılı dönem içinde bu sorunları mecliste aktarmak için başladığımız yolda bize bu sıkıntıyı yaratanlara bu salon bir mesaj verecek” açıklamalarında bulundu.

MUTLU'DAN CHP'YE SİTEM

Vekil aday adayı olduğu CHP’yi eleştiren Mutlu, “Neden vekil sayınız 7’den yukarıya çıkmadı? Bizim bu ülkenin ekonomisinin temel taşının düşüncelerini meclise taşımamıza izin vermezseniz, işte böyle bu sonuçla karşılaşırsınız. Zekeriya Mutlu’yu 128 odayı, 200 bin esnafı aday göstermediniz, vekil sayınız artmadı” dedi.

"NİYE BASKI KURUYORSUNUZ?"

Rakibi Yalçın Ata’ya gönderme yapan Mutlu, genel kurula dışarıdan müdahale edilmeye çalışıldığını öne sürdü. Mutlu, şunları söyledi: “Akıl aldığın kişi 3 dönem milletvekilliği yaptı, bunu niye söylemiyorsun? Biz esnaf odaları olarak kimi seçeceğimizi bilmiyor muyuz? Bunu biz belirleyemez miyiz? Niye bize baskı kuruyorsunuz? Bizim seçme yeteneğimiz yok mu? Bizi yönlendirip kimi seçeceğimize karar veren irademize ipotek koyanlara da bir mesajımız olacak. Benim hiç, ‘Hangi partidesin? diye sorduğumu gördünüz mü? Bizim partimiz ekmektir. Size kurban olurum.”

"HERKES DEĞİŞENLERİ GÖRÜYOR"

Ata’nın eleştirilerine cevap veren Mutlu, “Hesap vermezsem bu koltukta oturan namerttir. 22 yıldır hiçbir şey değişmemiş mi? Ne zaman gördünüz benim kapımı kapattığımı? Neler değişti neler? Sarnıç’taki araziyi biz aldık, oteli biz aldık, oturduğumuz binayı biz aldık. Ben geldiğimde birlik personelinin maaşı ödenemiyordu. Herkes nelerin değiştiğini görüyor. Ben yapamayacağım şeyi söylemem. Eğitim burslarını biz verdik, çocuklar mezun oldular, sizin haberiniz yok? İzmir esnaf birliği çalışmıyormuş; Konya Birlik Başkanı, bana telefon açıyor; ‘İzmir’e geleyim de bana bir şey öğret ağabey’ diyor. 20 milyona satıldığı söylenen arsamız için değer tespiti yaptırdık, satılırken genel kurulda oy verdiniz. Aldık da sattık da… Her oda alır da satar da… Oda binası satmışız, iftira… Geçin bunları! En çok odalara giden adam benim. Sen denetim kurulundasın ,80 tane rapor imzaladın. imzalarken neredeydin, niye bunları söylemedin?” diye konuştu.

"DOSTLAR ÇIKIN ORTAYA"

Son olarak delegelere seslenen Başkan Adayı Mutlu, “Değerli kardeşlerim, karar sizindir. Yıldızlar ile dostlar arasında bağlantı vardır. Yıldızlar hava kararınca, dostlar zor günde ortaya çıkar. Dostlar çıkın ortaya…” dedi.

ESNAF "ATA" DEDİ

Konuşmların ardından oy kullanımına geçildi. Saat 17.00’da oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıklar açıldı. Kayıtlı bin 32 delegenin 983'ünün oy kullandığı seçimde Yalçın Ata 510 oy alırken Zekeriye Mutlu ise 463 oyda kaldı. İzmir esnafının yeni başkanı Yalçın Ata oldu. Uzun yıllar sonra yaşanan başkan değişikliğiyle İESOB’da yeni dönem başladı.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan İESOB’un yeni Başkanı Ata, “Esnaf ve sanatkarlar teşkilatımız bize bu görevi verdiği için çok mutluyum” dedi.