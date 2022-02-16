KDV indirimi kısa süreli bir pansuman!

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin acil bir çözüm olduğunu ifade eden EGEPERDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Feyzi Başdaş, kalıcı bir çözüm için lojistiğin, ambalaj ve ambalaj ürünlerinin masaya yatırılması gerektiğini söyledi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak ise KDV indiriminin bütüncül olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

FATİH ÖZKILINÇ- Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ardından market raflarında kısmi de olsa fiyatlarda düşüş yaşanıyor. KDV’nin gıda ürünlerinde yüzde 7 oranında düşürülmesini değerlendiren EGEPERDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Feyzi Başdaş, “Yerel marketlerin hepsi indirim yaptılar. Bu düzenleme şubat ayı enflasyonuna katkısı olacak. En az 4-5 puanlık bir katkı sağlayacak. Ama herkes ahlaklı olup bu işi devam ettirmek zorunda çünkü devlet ciddi bir rakamdan vazgeçti. Biz yerel marketler olarak bu düzenlemenin takipçisi olacağız” dedi. Temel gıda maddelerindeki yüzde 7’lik KDV indiriminin acil bir çözüm olduğunu da ifade eden Başdaş, “Kalıcı bir çözüm için lojistiğin, ambalaj ve ambalaj ürünlerinin masaya yatırılması gerekiyor. Ürün üretiminde maliyeti etkileyen en fazla enerji ve ambalajdır. Bunlar tekrar tekrar masaya yatırılmalı. Bunlar yapılmadığı takdirde bu sadece devletin yaptığı bir pansuman olarak kalır. Sadece kısa süreli bir pansuman çünkü ilerde bazı firmalar bunu kendi içine alabilir. Ama şu anda devlet, lojistikte ve ambalajda düzenleme yapmalı. Sektörümüzün ve pahalılığın sıkıntısı lojistik ve ambalaj maliyetleri. Bu iki kalem hem üreticinin hem hem de tedarikçinin maliyetini arttırıyor” diye konuştu.

Kayıt dışını önleyecek düzenleme

Yaklaşık 10 yıldır bu düzenlemeyi istediklerini de kaydeden Başdaş, “Aslında her şeyden önemli şu anki düzenleme kayıt dışını da önceleyecek. Çünkü yüzde birle girip yüzde sekizle çıkan temel gıda maddeleri birçoğu bir ile sekiz arasındaki farktan dolayı çoğu kişi kayıt dışına kaçıyordu. Bu düzenlemeyle kayıt dışı önlenmiş olacak. Aradaki farkı ödememek için kayıt dışı birçok çalışan vardı. Şimdi arada fark kalmadığı için insanlar kayıt altına girecek” açıklamalarında bulundu.

“KDV düzenlemesi bütüncül olmalı”

Temel gıda maddelerinde KDV’nin sıfırlanmasını ya da yüzde bire düşürülmesini kendilerinin de dile getirdiğini aktaran TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak ise “Bu düzenleme tek başına yeterli olmayacaktır. Çok fayda sağlayacak gibi durmuyor. Sadece gıda maddelerinde bu indirimi yapıyorsunuz ama çiftçinin üretimde kullandığı temel girdi ürünlerındeki KDV oranı yüzde 1 değil. Bu düzenlemenin bütüncül olarak düşünülmesi gerekiyor. Bütüncül olarak bunu yapmaz da sadece son üründe bunu yaparsanız pek bir faydası olmayacaktır. Son ürüne yansıyacağına dair de şüphelerimiz var. Lojistik maliyetleri etkileyen akaryakıt ve çiftçinin aldığı hammaddelerde de KDV düşüşü sağlanırsa belki o zaman bu düzenleme bir fayda sağlayabilir. Aksi takdirde benzin, mazot fiyatının düşmesi pompaya yansımaması gibi olur. Eğer gerçekten yurttaşın cebi düşünülüyor ve gıda enflasyonu düşürülmek isteniyorsa üretimin desteklenmesi lazım” ifadelerini kullandı.