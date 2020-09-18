Koinbox: Bedava Bitcoin Kazanma Yolları

Bitcoin’in gün geçtikçe yaygınlaşması ile beraber, bedava Bitcoin kazanma arayışında olan kişiler de bir o kadar fazlalaşıyor.

Bu arayışta olanlar için ise birçok uygulama mevcut. Koinbox olarak bu yazımızda sizlere Bitcoin’in nasıl bedava kazanılabileceği ile ilgili bilgiler hazırladık.

Nasıl Bedava Bitcoin Kazanılır?

Bitcoin için herhangi bir yatırım veya emek gerektirmeyen bazı kazanma yolları vardır. Bunların başında da bazı sayfaların yapmış olduğu, hediyesi Bitcoin olan yarışma veya çekilişler gelir. Bitcoin’in yaygınlaşmasını amaçlayarak hazırlanan bu yarışmalar ile büyük miktarlarda Bitcoin kazanmak mümkün olmasa da hiçbir emek harcamadan bedava Bitcoin kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

Bir diğer bedava Bitcoin kazanma yolu da Faucet adı verilen ve dilimizdeki karşılığı musluk olan uygulamalardır. Bu uygulamalar ile video seyrederek, web sitelerine girerek veya güvenlik doğrulamalarını çözerek bedava Bitcoin kazanılabilir. Ancak bu uygulamaları kullanırken dikkatli olmak gerekir. Vermiş olduğu Bitcoin’leri kaptırma riskine karşın, para çekebilecek miktara ulaştığımız zaman anında çekip, öyle devam etmenizi tavsiye ediyoruz.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz Faucet uygulamalarının en popüler olanı ise FreeBitcoin olarak öne çıkıyor. Bu uygulamadan faydalanmak için öncelikle ücretsiz bir üyelik oluşturuyoruz. Captcha adı verilen güvenlik doğrulamalarını çözmeye dayanan bu uygulama ile bedava Bitcoin kazanılabilir. Saat başı captcha çözmemize ve ROLL tuşuna basmamıza imkan tanıyarak, buradan verilecek rakama göre Bitcoin elde etmemize olanak sağlıyor. Ayrıca, arkadaş daveti yaparak da onların üzerinden kazanç sağlanabiliyor. Aynı zamanda ‘Multiply BTC’ adı verilen bir seçeneği bulunur ve bahis yaparak BTC katlama şansı verilir. Fakat burada elde ettiğiniz bütün Bitcoin’leri kaybetme riskiniz de vardır.

Bedava Bitcoin kazandıran bir diğer sayfa ise BTC Clicks olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayfanın bedava Bitcoin dağıtmasının temelinde ise reklam izleme bulunuyor. Gün içerisinde birçok sayfayı ziyaret ederek ve reklam izleyerek, bedava Bitcoin kazanılabiliyor.

En yaygın bedava Bitcoin kazanma yolu ise CryptotabBrowser adı verilen arama motoru olarak öne çıkıyor. Ayrı bir tarayıcı olarak indirebileceğiniz gibi Google tarayıcınıza eklenti olarak da kurabileceğiniz bu uygulama sayesinde internet yapacağınız günlük sorgulamalarınızı Bitcoin’e dönüştürebiliyorsunuz. Tarayıcının Google altyapısını kullanması, hem kolay bir kullanıma sahip olmasını sağlıyor hem de çekiciliğini arttırıyor. Aynı zamanda arka planda çalışarak bile Bitcoin kazandırması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

İşte siz de bu sayfaları veya uygulamaları kullanarak, herhangi bir ücret ödemeden veya çaba sarf etmeden Bitcoin kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Ancak tekrar belirtmemiz gerekir ki buradan kazanılacak miktarlar, zengin olma hayali kurarak girenleri hüsrana uğratabilir.

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