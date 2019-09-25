Konut sektöründe canlanma başladı

Döviz kurlarında 2018 yılı Ağustos ayında başlayan dalgalanmanın, inşaat sektöründe yarattığı tahribatın etkileri azalıyor. Kamu bankalarının ardından özel bankaların da konut kredisi faiz oranların yüzde 1 seviyelerine çekmesi, aylardır durgun bir seyir izleyen konut sektörünü yeniden hareketlendirdi.

Alman bina otomasyonu ve akıllı ev sistemleri üreticisi Becker Antriebe'nin Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu, kredi faizlerinde görülen yüzde 1 düzeyinin, sektörün tüm tarafları için "psikolojik sınır" olduğunu belirtti. Faizlerdeki düşüş ve döviz kurlarında yaşanan stabilite etkisinin Ağustos ayında süratle görülmeye başlandığına işaret eden Yazganoğlu, "2019 Geçen ay ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre %168 artış kaydetti. Satılan 110.538 konutun 34.148'i ipotekli konut satışı oldu. Özellikle markalı konutların satışında dikkat çeken bir ivme yaşanıyor" dedi.

7 milyon konut dönüşüm bekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de dönüşüme uğraması gereken 7 Milyonun üzerinde konut olduğunu hatırlatan Yazganoğlu, bu durumun talep tarafında canlılığın korunacağını gösterdiğini söyledi.Türk insanının daha rahat, güvenli ve yüksek standartlı konutlara olan talebinin arttığını vurgulayan Erdinç Yazganoğlu, bu konutların kaliteli ve yüksek standartlı olmasının bir tüketici tercihi olduğuna dikkat çekti. Yüksek teknolojili ürünlerin toplam inşaat maliyetleri içindeki payının giderek düştüğünü anımsatan Yazganoğlu, sektöre yönelik "katma değer yaratmıyor" eleştirilerinin haksızlık olduğu görüşünü dile getirdi.

Yazganoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: İnşaat sektörünün onlarca alt sektöre çok geniş bir sipariş hacmi bulunuyor. Seramikten mobilyaya, çimentodan demir çeliğe kadar pek çok işkolunu hareketlendiren bir yapıdan söz ediyoruz. Ayrıca ülkemizde vazgeçilemeyecek oranda işgücünü istihdam ettiğini biliyoruz. Tüm bu veriler ışığında konut sektörünün katma değer yaratmadığı önermesi doğru değil. Ülkemizde ihtiyaç fazlası olan ve yüksek gelir grubuna hitap eden bir konut stoğu olduğu doğru. Finansman kaynaklarına erişimin kolaylaşması ile bu stoğun rahatlıkla eritilebileceğini görebiliyoruz."