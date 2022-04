Marketlerde alarmlı et dönemi!

Son dönemde et fiyatlarındaki artışa paralel olarak artan hırsızlık vakalarına karşı marketlerin kasap reyonlarında güvenlik amaçlı alarm vermesi için kullanılan RFID olarak adlandırılan akıllı etiketlere geçildi.

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’de gıda fiyatlarında yaşanan artış vatandaşın alım gücünü her geçen gün düşürüyor. Vatandaşlar, birçok temel gıda ürününü almakta güçlük çekerken marketlerde ise fiyatları her geçen gün artan ürünlerin çalınma ihtimaline karşı güvenlik tedbirleri alınıyor. Daha önce bebek mamalarına, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı şişelerine takılan alarm kasap reyonlarına da sıçradı. İzmir’de büyük marketlerde vatandaşın fiyatları nedeniyle gramla bile almakta zorlandığı temel besin kaynağı kırmızı etin çalınma ihtimaline karşı RFID olarak adlandırılan akıllı etiketlere geçildi.

Fiyat düşmüyor, güvenlik artıyor

Marketlerde, kıymanın kilogram fiyatı 95 TL ile 120 TL arasında, kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 120 TL ile 140 TL arasında değişiyor. Et ve Süt Kurumu ise 22 Mart 2022 tarihinde kırmızı ete yüzde 48 zam yapmıştı. Böylelikle kıymanın kilogram fiyatı 56 TL’den 83 TL’ye, kuşbaşı etin kilogram fiyatı da 62,50 TL’den 92 TL’ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mart ayının sonunda gerçekleştirdiği Özbekistan ziyareti dönüşünde “Biz vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere marketlerde kırmızı et fiyatlarında bir düşüş yaşanmazken kırmızı et hırsızlığına karşı güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Kırmızı et fiyatlarındaki artış sonrası çok fazla hırsızlık yaşandığını aktaran market yetkilileri güvenlik amacıyla akıllı etiketlere geçtiklerini belirtti.

Asgari ücret eriyor, kırmızı et artıyor

Ayrıca Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) verilerine göre mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 928 lira 8 kuruş, yoksulluk sınırı ise 16 bin 52 lira olmuştu. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 4 bin 928 lira 8 kuruşla 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücretin üzerine çıkmıştı. Et ve Süt Kurumunun yüzde 48’lik zammı öncesi bir asgari ücretle kurumdan yaklaşık 75 kilogram kıyma ya da 68 kilogram kuşbaşı et alınabilirken bugün yaklaşık 51 kilogram kıyma veya 46 kilogram kuşbaşı et ancak alınabiliyor.

Gıdaya ulaşmak zorlaşıyor

Kasap reyonlarındaki yeni uygulamayı değerlendiren Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uğur Toprak, fiyatı yüksek gıdalara bu tür kilit ya da alarm takılmasının günümüzde gıdaya erişimin ne kadar zorlaştığını gösterdiğini söyledi. Toprak, "Halkın alım gücü oldukça düştü. Kira, elektrik, su, doğalgaz ve ulaşıma gelen fahiş zamlar gıdadan kısmaya ya da ucuz gıdayı tercih etmeye neden oluyor. Bunda gıda güvenliği ve gıda güvencesinde ciddi sorunlara yol açıyor. Yurttaş beslenemiyor sadece karın doyuruyor ki bu durum da sağlık sorunlarına yol açabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Oysa ki gıda ve beslenme bir stres kaynağı olmaktan çıkartılmalı. Sağlıklı, yeterli, dengeli ve güvenilir gıda ile temiz, güvenli suya ulaşmak bir insanlık hakkıdır. Bunu sağlamak da kamunun en önemli görevlerinden biridir” ifadelerini kullandı.