PÜİS Ege Bölge Başkanı Aslan: “Zararına satış yapmak istemiyoruz”

Son dönemde kar marjlarının yüzde 3,5’a kadar düşmesi nedeniyle akaryakıt bayilerinin her ay ortalama 55-60 bin lira zarar ettiğini belirten PÜİS Ege Bölge Başkanı Mert Aslan, zararına satış yapmak istemediklerini, sadece bayi tarafında kar marjının yüzde 15 olmasını talep ettiklerini söyledi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Ege Bölge Başkanlığı’nın Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti. PÜİS Ege Bölge Başkanı Mert Aslan idaresinde sendika merkezinde yapılan ve akaryakıt bayilerinin karlılıklarının düşmesi, bayilerin kredi kartı ve benzeri ödenen komisyonlarla, satışlarda yaşadıkları sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca, bölgedeki bayilerle çevrimiçi görüşme yapılarak yaşadıkları sektörel sıkıntılar ele alındı.

“Bayi kar marjı yüzde 15 olmalı”

Toplantıda, akaryakıt bayilerinin yaşadıkları sorunlarını değerlendiren PÜİS Ege Bölge Başkanı Mert Aslan, dağıtım şirketi ve bayiinin ortaklaşa paylaştığı kar marjı olan entegre kar marjlarının yüzde 15’lerden, yüzde 7,5’a gerilediğini belirterek, “Bu düşüş nedeniyle ciddi anlamda zarar etmekteyiz. Bayiler olarak kar marjımız yüzde 3,5-4’lere kadar düşmüştür. Şu an satılan akaryakıt 15 lira 50 kuruş olup bizim kar marjımız 60 kuruştur. Bu da yüzde olarak 3,77’ye denk geliyor. Bayi bugün 100 liraya sattığı yakıtı yarın kendi istasyona 110-115 liraya almaktadır. Ayda ortalama 300 bin litre, yani günde 10 bin litre satan bir akaryakıt istasyonu, her ay yaklaşık olarak 55 ila 60 bin TL net zarar elde etmektedir. Bu nedenle, ilgili kar marjının sadece bayi tarafında yüzde 15 olmasını talep ediyoruz” dedi.

“Zararına satış istemiyoruz”

Akaryakıt bayilerinin kredi kartı ile olan satışlarda, komisyon oranlarının eklenmesi gerektiğini ifade eden Aslan; “Müşteriler şu an bazı istasyonlardan yakıt alamıyorlar. Tabi bu durum bizi haklı durumdayken haksız duruma düşürüyor vatandaş karşısında. Artan maliyetler ve yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle vatandaşla biz karşı karşıya kalıyoruz. Biz zarar ettiğimiz bir satışı gerçekleştirmek istemiyoruz. Bununla ilgili de biz vatandaşlara durumu birebir izah etmekte zorlanıyoruz. Bu konuyla ilgili derhal bir çözüm bulunması gerekiyor. Bunun da yegane çözümü kar marjımızın artmasıdır” diye konuştu.

Son olarak 26 Şubat Cumartesi Günü PÜİS Genel Merkezi’nin Ankara’da düzenleyeceği İstişare Toplantısı’na da değinen Aslan, sendika üyesi olsun ya da olmasın, tüm akaryakıt bayilerini ve sektörle ilgisi olan herkesi toplantıya beklediklerini söyledi.