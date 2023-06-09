Un fiyatları arttı, ekmeğin kaderi desteğe bağlı

TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, 31 Mayıs’a kadar 325 TL olan bir çuval un fiyatının yüzde 65 artışla 550 TL'ye çıktığını söyledi. İZTO Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağır da devlet tarafından verilen desteğin kesilmesi halinde ekmek fiyatlarında değişiklik olacağını kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan ve İzmir Ticaret Odası(İZTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO)'nin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatları ile un ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Haluk Tezcan, 31 Mayıs’a kadar 325 TL olan bir çuval un fiyatının 550 TL'ye çıktığını belirtirken Hüseyin Sağır ise devlet tarafından bugüne kadar verilen desteğin kesilmesi halinde ekmek fiyatlarında değişiklik olacağını söyledi.



POPÜLİST DEĞİL RASYONEL

TMO'nun ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak alım fiyatı açıklamasının sanayici açısından çok doğru bir fiyatlandırma olduğunu kaydeden Tezcan, "Çok doğru bir fiyatlandırma yaptılar. Popülist bir politika yerine rasyonel bir politika tercih ettiler. Bu da geleceğimiz açısından çok kıymet arz ediyor. Stratejik bir ürün olmasından dolayı doğru fiyatlandırma ve sürdürülebilirliği bizler açısından çok kıymetli. Sanayiciler olarak verilen bu fiyatın çok doğru olduğunu ve bundan sonraki dönemde de çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye dönük adımların devam edeceğine inanıyoruz. Bu bağlamda verilen desteklerin de sürdürülmesini ve arttırılarak devam etmesini talep ediyoruz. Burada önemli olan ülkeyi üretim üssüne çevirmek. Üreten bir Türkiye olması için her alanda olduğu gibi tarımda da özellikle stratejik bir ürün olan buğdayda bunun çok önemli olduğunu bildirmek istiyoruz. Bu anlamda verilen taban fiyatın da ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.



UN FİYATLARINDA YÜZDE 65'LİK ARTIŞ

Un fiyatlarında yüzde 65’lik bir fiyat artışı olduğunu da dile getiren Tezcan, “İki yıldan bu yana regülasyonlarla devam ediyordu. Dünyadaki enflasyon artışı en çok gıda fiyatlarını etkiledi. Gıda fiyatlarını da hükümetimiz regülasyonla dengeliyordu. Yeni oluşan hükümetimiz dedi ki ‘regülasyonu kaldırıyoruz, normalleşmeye dönüyoruz'. 1 Haziran itibariyle normalleşmeye geçtik. 31 Mayıs’a kadar 325 TL olan bir çuval un, 550 TL oldu. Yüzde 65’lik bir fiyat artışı söz konusu. Amacımız bunun 31 Mayıs 2024’e kadar devam etmesi. Hükümetimizin de bu anlamda önlemler alarak tüketiciyi koruyan ve bunun sürdürülebilirliği açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Regülasyonun gerekli olduğu dönemlerde devreye alınmasını ve tüketicileri mağdur etmeden bunu sürdürmesi de nasıl üretimde bu başlı başına bir sorunsa enflasyon da Türkiye’nin sorunu, hepimizin sorunu. Çünkü kaynaklarımızı çok doğru kullanmamız gerekiyor. Onun da sürdürülebilirliği açısından regülasyonun devam etmesinin tüketiciler açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.



"HENÜZ BELLİ DEĞİL"

İZTO Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağır ise TMO'nun 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarının olumlu bulduklarını belirterek ancak fırıncıya henüz bir yansımasının olmadığını kaydetti. Sağır, un fiyatlarındaki artışa ilişkin de "Bu artışın bize bir yansıması olacak ama devlet tarafından bugüne kadar verilen desteğin henüz kesilip kesilmediği belli değil. Devlet tarafından verilen destek kesilirse muhakkak ekmek fiyatlarında bir değişiklik olacak. Ama destek devam ederse ekmek fiyatlarında bir değişiklik görünmüyor" ifadelerini kullandı.