Yorgancılar: Asgari ücret yeniden düzenlenmeli

Sanayicilerin ekonomideki belirsizlik nedeniyle maliyet hesabı yapmakta zorlandığını ifade eden EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, dünya genelinde gıda enflasyonu yüzde 30 seviyelerinde artarken, Türkiye'de bunun yüzde 89 olduğunu belirterek, "Türkiye’de biz hiç mi tarım yapmıyoruz" diye sordu. Yorgancılar, enflasyonun asgari ücreti de erittiğini belirterek, bu konuda yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Salih Esen idaresinde İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomiye dair görüşlerini açıkladı. Dünya genelinde gıda enflasyonunun yüzde 30 seviyesindeyken Türkiye’de bunun yüzde 89 olduğunu açıklayan Yorgancılar, “Türkiye’de biz hiç mi tarım yapmıyoruz. Bir de açıklanan bu oran TÜİK’in raporunda yer alıyor. Pazara gittiğinizde bu enflasyonun ne kadar olduğunu daha iyi görüyorsunuz” dedi.

“Sosyal denge korunmalı”

Temmuz ayında yapılması planlanana asgari ücret zammına da değinen Yorgancılar, “Yılbaşında asgari ücrete yapılan zam, enflasyonla birlikte maalesef eritti. Bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılması lazım. Asgari ücrette yılbaşında yaptığımız zamlar geçen yılın zamlarıydı bu senenin yüzde 40’lık enflasyonunda çalışanlara bir zam yapılması doğru ve binlerce kez işçinin hakkı. Ama bunun oranı ne olmalı? Eskiden bunu tespit edip tartışabileceğimiz şuralar yapılıyordu. Çünkü bu ülke hepimizin ise çözümü de yine hepimiz bulmalıyız. Benim sorunum değil deyip kenara oturup bakmak doğru değil. Eğer sosyal yaşam dengesini kuramazsak iş farklı boyutlara gider” diye konuştu.

Sanayici önünü görmek istiyor

Türkiye’nin yurt dışı kredi talebinde göz önüne alınan risk pirimi CBS’in normal seviyesinin 100 iken bu oranın Türkiye’de 714’e çıktığını kaydeden Yorgancılar, “Bugün bizim CBS’imiz 714 olduysa bunun altında ‘yargı’ ve ‘hukuk’ var. Bizim ekonomik anlamda risk puanımızı düşürmek için hep birlikte elimizi taşın altına koymalı ve yargı ile hukuk gibi konuları daha fazla öne çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı. Almanya’nın şimdiden 2024 yılındaki siparişlerini Çin ve Tayvan’a verdiğini de sözlerine ekleyen Yorgancılar, “Fakat biz döviz kurunun ne olacağını, mal geldiği zamanki ithalat rejiminin ne olacağını bilemiyoruz ki sipariş verelim ve ona göre fiyatlama yapalım. Her gün değişen ülke politikalarıyla karşı karşıyayız. Reel sektör taleplerine duyarlı ekonomi politikalarını öne çıkararak yeni bir heyecan yaratmalıyız. Eğer 6 aylık ve 1 yıllık orta vadeli program oluşturulursa ve orada hedeflenen işsizlik oranı, büyüme, döviz kuru gibi bilgilere yer verilirse biz de maliyetlerimizi, fiyatlarımızı ona göre belirleyebiliriz” dedi.



“Umutsuzluk öfke patlamalarına neden oluyor”

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ise Rusya-Ukrayna savaşının tahıl ticaretinde önemli sorunlara neden olduğunu belirterek Türkiye’nin de yaşanan bu savaşta ekonomik dengeleri de göz önünde tutarak adım atması gerektiğinin altını çizdi. Esen, ekonomik zorlukların toplumda geçim sıkıntısına de neden olduğunu belirterek, “Bu durum toplumda umutsuzluk, bıkkınlık ve öfke patlamalarına neden oluyor. Dünyanın en yaşanılır en bereketli topraklarına sahibiz ama dünyanın en mutsuz insanları bizde. Gıdada önemli bir konumdayken ithalatta rekorlar kırıyoruz” diye konuştu.

Yorgancılar’dan tekrar adaylığa yeşil ışık

Ender Yorgancılar’ın geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında ‘aday olmayı düşünmediğini’ aktaran Salih Esen, “TOBB Başkanımız da beni arayıp kendisini ikna etmemi istedi. Ben de başkanımıza bir kez daha bu konuyu değerlendirmesini istiyorum” diye konuştu. Başkan Yorgancılar, “Ben İzmir ve Türkiye Cumhuriyeti aşığıyım. Bugüne kadar yaptıklarımdan dolayı içim rahat ve hiçbir şey beklemeden yaptım. Bugün burada görüyorum ki, sizler benim bir dönem daha görev yapmamın uygun olduğunu ifade ediyorsunuz. Mahmut Özgener ve Rıfat Hisarcıklıoğlu ile yaptığım görüşmelerin ardından bugün burada yapılan konuşmaların ardından kararımı bir kez daha gözden geçireceğim ve netleştireceğim" diye konuştu.