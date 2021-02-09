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YouTuber'lara kötü haber!

Sosyal medyada özel içerikler üreten ve izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde eden YouTuber'lara yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. YouTuberlar'ın geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı

YouTuber'lara kötü haber!
09 Şubat 2021 Salı 13:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta YouTube olmak üzere sosyal medyada içerik üretip para kazananlar hakkında Google Ireland'ın Türkiye'deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı.

Maliye Bakanlığı bu kapsamda bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderirken, YouTuber'ların elde ettiği gelirin vergiye tabi olup olmadığı tartışma yarattı.

Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.

NASIL PARA KAZANILIYOR?

Abone sayısı 1000'den fazla olan kişilerin YouTube'a yüklenen videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Videonun sahibi izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor.

Gelir Vergisi Kanunu'nda bu yolla elde edilen gelire ilişkin net bir hüküm yer almadığı için YouTuber'lar, Gelir İdaresi'ne başvurarak elde ettikleri gelirin vergiye tabi olup olmadığını sormaya başladı.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesi uyarınca, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek, elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu cevabı verildi.

Etiketler; #youtube #youtuber #google #vergi
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