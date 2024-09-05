Sağlık Bakanlığı, bebeklik ve erken çocukluk döneminde ekran karşısında geçirilen zamanın çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Bakanlık, ebeveynlerin açıklamaları olmadan ekran aracılığıyla bilginin öğrenilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Bakanlık, her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında, bu yılın ana temasının "Sağlığını Erteleme, Harekete Geç" olarak belirlendiğini duyurdu. Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde, toplumun sağlık konularında bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor.

0-6 yaş arası kritik

Açıklamada, 0-6 yaş arası çocukların beyin gelişimi, dil ve konuşma gelişimi, sosyal beceriler ve güvenli bağlanma ilişkilerinin bu dönemde kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Özellikle 3 yaş altındaki çocukların anne ve babalarıyla karşılıklı etkileşimde bulunmasının, çocukların dil, bilişsel ve motor becerilerini desteklemek açısından gerekli olduğu ifade edildi.

Bakanlık, ekran karşısında yalnız bırakılan çocuklarda gelişimsel geriliklerin bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde ebeveyn açıklamaları olmadan ekran aracılığıyla bilginin öğrenilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

4-6 yaş arası teknoloji kullanımı ebeveyn denetiminde olmalı

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 4-6 yaş arasındaki çocukların teknoloji kullanımının ebeveyn denetiminde ve günde maksimum 20-30 dakika ile sınırlandırılması gerektiği belirtildi. Uzun süreli ekran kullanımının çocuklarda dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim gecikmelerine yol açabileceği ifade edildi.

Ayrıca, teknolojiye aşırı erişimin sosyal ilişkileri, aile bağlarını ve akademik başarısı olumsuz etkileyebileceği, kumar bağımlılığı riskini artırabileceği kaydedildi. Teknolojinin eğitim ve bilgi amaçlı kullanımının ise zararlı etkileri azaltabileceği vurgulandı.

Ebeveynler için rehber ve bilinçlendirme çalışmaları

Bakanlık, ebeveynlere yönelik olarak hazırlanan "Teknoloji Bağımlılığı Ebeveyn Rehberi 2023" belgesinin Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü web sitesindeki "Yayınlar" bölümünden erişilebileceğini duyurdu. Ayrıca, "2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildiği, aşırı kullanım durumlarında danışmanlık hizmeti sunulduğu belirtildi. Danışmanlık hizmeti almak isteyenlerin Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurabileceği ifade edildi.