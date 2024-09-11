Günümüzde ekran süresinin artmasıyla birlikte göz hastalıkları hızla çoğalıyor. Özellikle telefon, bilgisayar ve tablet kullanımının yaygınlaşması, çocuklarda ve yetişkinlerde göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, göz bozukluklarının ciddi bir şekilde arttığını belirtti.

Çocuklarda miyopi oranı üç kat arttı

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Çin'de yapılan geniş çaplı bir araştırmaya dikkat çekerek, 6-8 yaş arası 120 bin çocuğun göz bozuklukları incelendiğini belirtti. Bu araştırma, çocuklarda miyopi ve diğer görme bozukluklarının son beş yılda üç katına çıktığını ortaya koyuyor. Ekran süresinin, özellikle online dersler ve dijital oyunlar nedeniyle büyük ölçüde arttığını söyleyen Kaşkaloğlu, bu durumun çocukların göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Lazer teknolojisi ile göz tedavisi

Teknolojinin sunduğu olanakların, sadece hastalıkların oluşmasına değil, aynı zamanda tedavilerine de katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Kaşkaloğlu, göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan lazer teknolojisinden bahsetti. Son 30 yıldır göz hastalıkları tedavisinde excimer lazer kullanıldığını ifade eden Kaşkaloğlu, son 15 yılda geliştirilen Femtosaniye lazer teknolojisinin, cerrahi başarı oranlarını artırdığını dile getirdi.

Bıçaksız lazer yöntemi

Prof. Dr. Kaşkaloğlu, miyopi, hipermetrop ve astigmat gibi göz kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan Femtosaniye lazer yöntemini anlattı. “Bıçaksız lasik” olarak da bilinen bu yöntemle, saniyeler içinde gerçekleştirilen operasyonlarla göz numaralarının sıfıra yakın değerlere getirilebildiğini vurguladı. Ameliyatın ardından hastaların aynı gün taburcu olabildiğini belirten Kaşkaloğlu, bu tedavilerin hastaların günlük yaşamlarını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Artan ekran kullanımına dikkat edilmeli

Ekran süresinin artmasıyla birlikte göz sağlığının korunmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, düzenli göz kontrollerinin ve ekran kullanım süresinin sınırlandırılmasının önemli olduğuna vurgu yapıyor. Çocukların ve yetişkinlerin, göz sağlığını korumak için önlem alması gerektiği belirtiliyor.