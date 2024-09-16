Başarılı oyuncular Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolünü üstlendiği TOD STUDIOS yapımı "Sorgu" dizisinden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Merakla beklenen dizinin tanıtımı, izleyicilere heyecan dolu anlar sunmaya devam ediyor.

Yeni tanıtımda, sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu'nun (Hazal Kaya) trajik bir olayla yüzleştiği anlar öne çıkıyor. Dizinin öne çıkan sahnesinde, Cihan'ın babası Hayati'nin ölü bulunması, hikayenin merkezine yerleşiyor. Bu gelişmenin ardından dosyanın, deneyimli dedektif Metin Yazıcı'ya (Çağlar Ertuğrul) verilmesiyle ikili arasında yoğun bir duygusal sınav başlıyor.

"Sorgu", izleyicilere derin bir psikolojik gerilim sunmayı vaat ederken, Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni tanıtımı, hem gerilim hem de duygusal yoğunluğu bir arada sunarak izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı ise merakla bekleniyor.