Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın özel haberine göre, Eğitim İş Sendikası İzmir Şubesi'ne bağlı öğretmenler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Sendika üyeleri, müdürlüğün bahçesinde basın açıklaması yapmak istediklerinde kolluk kuvvetlerinden engellemeyle karşılaştı.

Basın açıklamasına izin verilmedi

Eğitim İş Sendikası İzmir Şubesi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapmayı planladı. Ancak, sendika üyeleri bahçede açıklama yapma girişiminde bulunurken, kolluk kuvvetleri müdürlüğün bahçesine girişlerine izin vermedi, basın açıklaması yalnızca kağıt üzerinde izin verildi. Güvenlik güçleri, yapılan açıklamanın yasak olduğunu belirterek sendika temsilcilerini engelledi.

İl Müdürlüğü ile görüşme yapılacak

Yaşanan engellemenin ardından Eğitim İş Sendikası İzmir Şubesi’nin yönetici ve temsilcileri, konuyu çözmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeye gitti.