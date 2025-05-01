Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki açık görüş sırasında ailesiyle çekilen ilk fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu, bir aydan uzun süredir Silivri Cezaevi'nde bulunuyor. Açık görüş sırasında ailesiyle çekilen fotoğraf, sosyal medya hesabından yayımlandı.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında diplomasının iptal edilmesiyle gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen, kamuoyuyla ilk kez cezaevinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.
Ailesiyle açık görüşte buluştu
Cezaevinde kendisini ziyaret eden ailesiyle açık görüş sırasında çekilen fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun resmi Instagram hesabı üzerinden "Aile huzurdur, güvendir, mutluluktur. Aile kutsaldır." notuyla yayımlandı.
Fotoğrafta eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, kızı Beren İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu yer aldı.