Galatasaray’da transfer gündemi hareketlendi. Yaz döneminde Monaco’dan 30,7 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Wilfried Singo, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

İngiltere’den bazı kulüplerin menajerler aracılığıyla Singo’nun durumunu araştırdığı, Galatasaray’ın olası bir transferde nasıl bir tavır takınacağını sorguladığı iddia edildi.

50 milyon euroluk veda iddiası

Galatasaray yönetimi, yüksek bedelle kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek için ancak 50 milyon euro civarındaki bir teklifin değerlendirmeye alınabileceğini belirtti.

24 yaşındaki futbolcunun Avrupa’daki performansı, özellikle Premier Lig takımlarının ilgisini çekiyor. Kulüp kaynaklarına göre, Singo için şu an resmi bir teklif olmasa da İngiliz takımlarından “ön bilgilendirme” talepleri geldi.

Singo’nun Galatasaray performansı

Sezon başında forma şansı bulduğu ilk yedi maçta 1 asist kaydeden Singo, sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan uzak kaldı. Oyuncunun Kasım ayı itibarıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Teknik ekibin, Singo’nun yeniden tam performansına ulaşması halinde Avrupa’dan gelecek teklifleri masaya yatırabileceği belirtiliyor.

Galatasaray yönetiminden sessizlik

Kulüp tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yönetimin ara transfer döneminde yalnızca “kulüp çıkarlarına uygun” teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.