CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ile erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyası devam ediyor. İzmir’de kampanyaya verilen destek, 1 milyon 350 bini aşarak dikkat çekici bir noktaya ulaştı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, güncel verileri sosyal medya üzerinden duyurdu.

İmamoğlu için başlatılan kampanya 1.350.000 imzaya ulaştı

CHP tarafından 30 Mart’ta başlatılan ve Türkiye genelinde sürdürülen imza kampanyası kapsamında, İzmir’de toplanan imza sayısı 1.350.000’i geçti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “İzmir tarih yazıyor” ifadeleriyle son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Aslanoğlu’nun açıklamasına göre, imza çalışmaları İzmir genelinde 250’nin üzerinde noktada kurulan stantlarla yürütülüyor. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere birçok alanda partililer imza toplamaya devam ediyor.

“Sokak sokak, ev ev” sahadayız

Aslanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İzmir tarih yazıyor!

1.350.000 imzayı aştık!

Grup Başkanvekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için başlattığımız imza kampanyasında bizlerle birlikteydi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki imza standımızda omuz omuza, birlikte çalıştık.

250’den fazla noktadaki standlarımızda, binlerce partilimizle sahadayız.

Sokak sokak, ev ev; tek yumruk, tek yürek, imza kampanyamızı daha da büyük rakamlara ulaştırmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Yanımızda olan, bize çok büyük destek veren Sayın @alimahir ’e ve kampanyamıza gönülden destek veren tüm İzmirli komşularımıza teşekkür ediyoruz.

Henüz imza vermeyen tüm yurttaşlarımızı standlarımıza bekliyoruz!

Ekrem Başkanımız bu tutsaklıktan kurtulacak.

Türkiye çok güzel olacak.

Mutlaka kazanacağız.'