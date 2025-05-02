Hıdırellez Coşkusu 5 Mayıs’ta Karşıyaka’yı Saracak

Karşıyaka Belediyesi, baharın gelişi ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez’i bu yıl 5 Mayıs Pazartesi günü Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda düzenleyeceği renkli bir şenlikle kutlayacak. Müzik ve dans gösterileriyle dolu gecede, vatandaşlar geleneksel bayram coşkusunu birlikte yaşayacak.

Karşıyaka’da Hıdırellez coşkusu yaşanacak

Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Hıdırellez Şenliği, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Şenlik, Atakent Gondol Kafe’nin arkasında bulunan Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Gecenin açılışı Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun eğitmenler Alper Özarslan ve Burak Elibüyük yönetimindeki “Roman Gösterisi” ile yapılacak. Ardından Karşıyaka Belediye Orkestrası Şefi Hüseyin Çetin eşliğinde müzik performansları sahnelenecek.

Konserler ve DJ performansıyla tam bir bayram gecesi

Şenliğin ilerleyen saatlerinde, sahne sırasıyla Seda Öztürk ve Mutlu Dindar’ın olacak. Vatandaşlar, bu özel gecede hem nostaljik hem de güncel şarkılarla bayram sevincini doyasıya yaşayacak. Etkinlik, DJ Akşit’in sahne performansıyla sona erecek.

Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Başkan Ünsal’dan davet: “Birlikte kutlayalım”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Hıdırellez’in kültürel ve toplumsal değerlerine vurgu yaparak tüm yurttaşları etkinliğe davet etti:

“Hıdırellez; kültürümüzün, geleneklerimizin ve kardeşliğimizin en güzel simgelerinden biridir. Yüzyıllardır dileklerin tutulduğu, duaların gökyüzüne yükseldiği, dostluğun ve paylaşmanın pekiştiği bu özel gün, bizlere aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin önemini hatırlatır. Karşıyaka Belediyesi olarak bu yıl da Hıdırellez’i hep birlikte, dayanışma ruhu içinde, coşkuyla kutlamak için rengarenk bir şenlik programı hazırladık. Tüm yurttaşlarımızı bu keyifli buluşmaya davet ediyor, Hıdırellez’in hepimize şans ve mutluluk getirmesini diliyorum.”