Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı. "Bağlantılar derhal ortaya çıkarılmalı" çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu: Geçmiş olsun Genel Başkanım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Saldırıyı "menfur" olarak nitelendiren İmamoğlu, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

"Bağlantılar derhal ortaya çıkarılmalı"

İmamoğlu, saldırganın yalnızca bireysel hareket etmediği ihtimaline dikkat çekerek, "Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum" dedi. Yetkililere, soruşturmayı derinleştirerek kamuoyuna açıklama yapmaları çağrısında bulundu.

"Siyasi sorumluluklar göz ardı edilmemeli"

İBB Başkanı, ülkede kullanılan ayrıştırıcı ve tehditkâr dilin saldırganlara cesaret verdiğini vurgulayarak, "Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde 'telef etmeyi' konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, siyasette şiddetin asla meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

Dayanışma mesajı: "Yanındayız"

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Geçmiş olsun Sayın Genel Başkanım" mesajını verdi. CHP'li isimlerin dayanışma mesajları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

Genel Başkanımız Sn.Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde “telef etmeyi” konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar. Geçmiş olsun Sn.Genel Başkanım