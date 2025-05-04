AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı ve saldırganın hukuk önünde hesap vereceğini belirtti. Geçmiş olsun dilekleri iletildi.

AK Partili Ömer Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Çelik, siyasete yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, saldırganın yasal süreç çerçevesinde hesap vereceğini belirtti.

"Siyaset Kurumuna yönelik saldırılar kabul edilemez"

AK Parti Sözcüsü, siyaset kurumuna yönelik yapılan saldırıların demokratik topluma ve hukuk düzenine zarar verdiğini ifade etti. Çelik, "Siyaset kurumuna yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. Bu tür eylemler, halkın temsil edilme biçimine ve toplumsal düzenimize karşı yapılmış saldırılardır" dedi.

"Saldırgan Hukuk önünde hesap verecektir"

Ömer Çelik, saldırganın yakalanarak yargı önünde hesap vereceğini belirterek, adaletin işleyeceğine olan güvenini yineledi. Çelik, "Her türlü şiddet ve provokasyonun hukuki karşılıkları olacaktır" diyerek, hukuk önünde hesaplaşma sürecinin takip edileceğini ifade etti.

Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti

AK Parti Sözcüsü, Özgür Özel'e yönelik saldırı sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, "Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.