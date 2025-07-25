İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden sağlık sorunu nedeniyle hastaneye sevk edildi. Muayenesinin ardından tekrar cezaevine geri gönderildi.
Dört aydır cezaevinde bulunuyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık dört aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunduğu biliniyor.
Cezaevi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu bel ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürüldü.
Tedavisinin ardından cezaevine döndü
Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından İmamoğlu’nun ciddi bir sağlık sorununun bulunmadığı, tedavisinin ardından yeniden Silivri Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.
Yetkililer, sağlık kontrollerinin rutin çerçevede gerçekleştirildiğini belirtti.
Kaynak: HABER MERKEZİ