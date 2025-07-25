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Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından İmamoğlu’nun ciddi bir sağlık sorununun bulunmadığı, tedavisinin ardından yeniden Silivri Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

Cezaevi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu bel ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık dört aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunduğu biliniyor.

Ömer Özmen’den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

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