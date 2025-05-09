İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun resmi X hesabına Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Yaklaşık on milyon takipçisi bulunan hesabın engellenmesi sonrası İmamoğlu, yeni hesabından İngilizce bir açıklama yayımladı.

İmamoğlu’ndan İngilizce tepki: “Sesimi susturamazsınız”

İmamoğlu, yeni hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, erişim engelinin yalnızca dijital özgürlüğünü değil, milyonlarca insanın bilgiye erişim hakkını da hedef aldığını belirtti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Önce özgürlüğümü aldılar, şimdi de sesimi susturmaya çalışıyorlar. 8 Mayıs’ta, yaklaşık on milyon kişinin takip ettiği resmi X hesabıma Türkiye’de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Bu sadece dijital özgürlüğüme yönelik bir saldırı değil, milyonlarca insanın temel hakkı olan bilgiye ulaşma hakkına da bir darbedir.

Mahkeme kararında paylaşımlarımın “kamu düzenini bozduğu” iddia ediliyor. Oysa tam tersine, sözlerim haklara, özgürlüklere ve insan onuruna saygılı, adil, kapsayıcı ve demokratik bir kamu düzeni kurma çabasının parçasıdır.

Bu yargı tacizi kampanyası beni yıldıramaz. İster üniversite diplomamın iptali olsun, ister beni rüşvet, organize suç ya da terörle ilişkilendirmeye çalışan mesnetsiz suçlamalar olsun. Bunlar adalet değil, baskıdır.

Ülkemizdeki pek çok gazeteci, yazar ve ünlü isim gibi ben de artık bu çağdışı ve antidemokratik sansür yöntemiyle karşı karşıyayım.

Ancak bilinmeli ki: bu çabalar sonuç vermeyecek. Adaletsizliğe ve tek adam yönetimine karşı sesimi yükseltmeye devam edeceğim.