İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tutukluluğuna yapılan itirazlar mahkeme tarafından reddedildi. Her iki isim Silivri’de tutuklu bulunuyor.

Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun'a ret kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İBB iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un tutukluluğuna yapılan itirazlar mahkemece reddedildi. Her iki isim, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunmaya devam edecek.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Bu gelişmeden bir gün önce, 18 Mart’ta İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edildiği duyurulmuştu. Hakkındaki mali suç iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma sonrası İmamoğlu, 23 Mart’ta, Cumhurbaşkanı adayı olduğu gün tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den karara tepki geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın “asılsız ve gizli tanıklara” dayandığını savundu. Özel, ortada herhangi bir somut delil olmadığını vurgularken, İBB yöneticileri ve bazı ilçe belediye başkanlarının da benzer şekilde hedef alındığını ifade etti.

Mahkeme itirazları geri çevirdi

İmamoğlu ve Murat Ongun’un avukatları tarafından yapılan tutukluluğa itiraz başvuruları, ilgili mahkeme tarafından değerlendirilerek reddedildi. Mahkeme gerekçesinde kaçma şüphesi ve delillere etki etme riski gibi unsurların değerlendirildiği belirtildi.