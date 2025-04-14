Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 170. sayılı bülteni yayınlandı. Gündemdeki birçok asılsız iddiaya açıklık getirildi.

Gündemdeki asılsız iddialara resmî yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda tartışma yaratan birçok haber ve iddiayı mercek altına alarak 170. Dezenformasyon Bülteni’ni yayımladı. Bültende, hem yerel hem de uluslararası medyada yer alan çeşitli iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

DEM Parti ile Erdoğan görüşmesinde “13 talep” iddiası asılsız

Bültende yer alan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleşen görüşmede, kamuoyuna yansıdığı şekilde 13 maddelik bir “talep listesi” söz konusu olmadı. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada da herhangi bir liste sunulmadığı teyit edildi.

“Gazzeliler Suriye kamplarına yerleştirilecek” iddiası yalanlandı

Bazı medya organlarında yer alan, “Türkiye ve Katar, Gazzeli sivilleri Suriye’nin kuzeyindeki kamplara yerleştirmeyi planlıyor” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, bu tür iddiaların İsrail’in propaganda mekanizmasının ürünü olduğu ifade edildi.

“İBB gösterilerinde baltalı öğrenci yoktu” İddiası gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar sonrası başlayan gösterilerde “öğrencilerin elinde baltalı hiçbir kişi olmadığı” iddiası da DMM tarafından yalanlandı.

“Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyelerine 101 bin TL maaş” iddiası asılsız

Bültende, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine aylık en az 101 bin TL maaş verildiği yönündeki haberler yalanlandı. Açıklamaya göre bu kişilere herhangi bir maaş ödemesi yapılmıyor.

Bayburt KYK Mescidinde bıçaklı saldırı iddiası gerçek dışı

Bayburt’taki bir KYK kız öğrenci yurdunda mescitte bir öğrencinin bıçaklandığı ve olayın örtbas edildiği yönündeki iddia da yalanlandı. Öğrencinin kendi kendini hafif şekilde yaraladığı, olayın ardından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

“AFAD konteyner kentten İmamoğlu’na imza atanlar atılacak” iddiası doğru değil

Bültende, AFAD tarafından kurulan konteyner kentlerde Ekrem İmamoğlu’na imza atan veya toplayanların tahliye edileceğine dair iddiaların da doğru olmadığı belirtildi. Bu kapsamda bahsi geçen mesajın herhangi bir kamu görevlisine ait olmadığı ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

“El-Bab’da Gazzeliler için kamp kuruldu” iddiası yalanlandı

Sosyal medyada gündeme gelen, “Suriye’nin El-Bab bölgesinde Gazze’den gelen sivillere ev sahipliği yapmak amacıyla kamp kuruldu” iddiası da asılsız çıktı. DMM açıklamasında, bu bölgede yalnızca Suriye savaşı nedeniyle evsiz kalanlar için kamp kurulduğu belirtildi.

MEB yaz tatilini erkene çekmiyor

Son olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle okulların yaz tatiline erken girmesi yönünde bir hazırlık yaptığına dair iddia da yalanlandı. Bakanlığın böyle bir çalışmasının bulunmadığı vurgulandı.

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