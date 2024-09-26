İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, hakkında siyasi yasak talep edilen 'ahmak' davasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. İmamoğlu, "Bu dava toplumu rahatsız ediyor, böyle bir dava olmaz" diyerek davanın kamuoyunda yarattığı etkiye dikkat çekti.

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyesi belediye başkanlarının da bu konuda vatandaşların rahatsızlıklarını dile getirdiğini belirterek, "Bunun vatandaşları da rahatsız ettiğini ifade ederek basına bir bildiri hazırlıyorlar" dedi.

"Yargının bir silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim"

Davanın hukuki ve siyasi boyutlarına değinen İmamoğlu, yargının bir silah gibi kullanılmasının sürdürülemez olduğunu belirterek, "Yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son vermeli. Yargıçların tarihi görevlerini yerine getirmelerini ülkemin geleceği için istiyorum" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, davanın Türkiye'nin demokrasi ve hukuk meselesi olduğunu, kişisel bir meseleye dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "Yargının bir silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim. Bu sürdürülemez. Temennim odur ki yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son verir. Oradaki yargıçlardan en büyük isteğim bu, dilerim ve isterim ki o tarihi görevi yerine getirirler ve toplumu rahatlatırlar. Böyle bir davanın varlığını, gerekçesini, yargılanmayı bile anlatamazsanız. Sabah birisi arıyor, haber veriyor 'Bugün karar veriyorlar.' Hadi bakalım, altı saat sonra bütün Türkiye bunu konuşuyor. Yargıçların, savcıların, hakimlerin bu konuda tarihi görevlerini, omuzlarındaki büyük yükün karşılığını vermelerini ülkemin geleceği için istiyorum. Bu iş Türkiye'nin demokrasi ve hukuk meselesi. Dava şahsileşmemeli."