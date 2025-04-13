14 Nisan 2025 Pazartesi günü İzmir'in birçok ilçesinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

İzmir elektrik kesintisi 14 Nisan 2025: İlçe ilçe detaylar

İzmir genelinde 14 Nisan Pazartesi günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik tarafından planlanan bu kesintiler bazı mahallelerde birkaç saat sürecek. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve saatler aşağıda detaylandırılmıştır.

14 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak yerler

Kesinti yapılacak yerler: Havuzbaşı

Kesinti saati: 10:00 - 18:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Kızılkeçili ( Kızılkeçili Köyü İç Yolu Kızılkeçili Köyü Koy Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Yalnızdam ( Yalnızdam Köyü İç Yolu )

Muratlar

Kozluca ( KOZLUCA MERKEZ Kozluca Köyü İç Yolu )

Ilgıncaber ( Ilgındere Köyü İç Yolu Ilgıncaber )

Aşağıılgındere ( Aşağıılgındere )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Barbaros ( Refik Tulga 5301. Sk. )

Tuna ( Fatih Yavuz Selim Sanat Cd. 5601/2. Sk. 5500/2. Sk. 5500. Sk. )

Meriç ( Sanat Kemalpaşa Cd. )

Gazi Osman Paşa ( Yavuz Selim Refik Tulga Kamil Tunca Blv. Fatih 5425. Sk. 5424. Sk. 5423. Sk. 5422. Sk. 5421. Sk. 5420. Sk. 5419. Sk. 5418. Sk. 5417/1. Sk. 5417. Sk. 5415. Sk. 5414. Sk. 5413/1. Sk. 5413. Sk. 5404. Sk. 5403. Sk. 5402. Sk. 5401/2. Sk. 5401/1. Sk. 5401. Sk. )

Kesinti saati: 3:00 - 3:15

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Naldöken ( 1264. Sk. 1268. Sk. 1267/2. Sk. 1267/1. Sk. 1267. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Naldöken ( 1264. Sk. )Naldöken ( 1267. Sk. 1270/2. Sk. 1261. Sk. 1266. Sk. 1266/1. Sk. 1267/1. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Atatürk ( 206/9. Sk. 206/8. Sk. 206/12. Sk. 206/11. Sk. 206/10. Sk. 206. Sk. 204/7. Sk. 204/2. Sk. 204/12. Sk. 63/6 )

Yıldız ( 220/1. Sk. 220/16. Sk. 220/17. Sk. 220/18. Sk. 220/7. Sk. 220/7 Sk Hoca Ahmet Yesevi Hoca Ahmet Yesevi Cd. 220. Sk. 206/5. Sk. 206/3. Sk. 206/2. Sk. 206/19. Sk. 206/57 SK. 206/18. Sk. 206/17. Sk. 206/16. Sk. 206/15. Sk. 206/14. Sk. 206/1. Sk. )

Kozağaç ( 276/1. Sk. 273/1. Sk. 220/1. Sk. 220. Sk. )

Çamlıkule ( 290/9. Sk. 290/8. Sk. 290/7. Sk. 290/10. Sk. 290. Sk. 239/6. Sk. 239/4. Sk. 220/24. Sk. 220/23. Sk. 220/22. Sk. 220/21. Sk. 220/20. Sk. 220. Sk. )

Kesinti saati: 1:00 - 1:15

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: 16 Eylül ( 3301. Sk. 3272. Sk. 3070/1. Sk. 3070. Sk. 3014. Sk. 3011 3302 )

Sakarya ( 4001. Sk. 3171. Sk. 3170/1. Sk. 3170. Sk. 3169. Sk. 3168. Sk. 3166 3118. Sk. 3011 4002. Sk. )

Dalyan ( 4001. Sk. 3011 4005/1 )

Kesinti saati: 8:45 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:Alaçatı ( 12080. Sk. 12079. Sk. 12078. Sk. 12077. Sk. 12075. Sk. 12074. Sk. 12073. Sk. 12072. Sk. 12070. Sk. 12069. Sk. 12068. Sk. 12067. Sk. 12066. Sk. 12065 Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Denizköy ( Denizköy Atatürk Denizköy 11 Denizköy 8 Denizköy 13/1 Denizköy Cumhuriyet )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Salihler ( Kırlangıç Sk. ARDIÇ Gülkent İlk Hedef Cd. Gülkent Gaziler Cd. Gülkent Atatürk GÜLKENT 23 NİSAN Ege Cd. Ceren 46. Sk. 45. Sk. GÜLKENT 36 11. Sk. Nihavend Sk. Mimoza Sk. Kardelen Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Kozbeyli ( Kozbeyli Küme Evler Kozbeyli Küme Evleri KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Menderes ( 1108. Sk. 1107. Sk. 1104. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Menderes ( 1110. Sk. 1109. Sk. 1108. Sk. 1107. Sk. 1104. Sk. Vatan Cd. )

Kesinti saati:9:00 - 15:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Mordoğan ( Şehit Süleyman Aşkın ) ( 552 555 573 570 571 615 614 622 621 620 616 544 551 550 566 565 564 572 567 569 568 563 608 607 606 605 604 603 600 619 623 624 625 553 554 556 596 598 601 611 545 557 597 629 )

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Arkacılar ( OKKATAŞI ÖDEMİŞ KİRAZ YOLU )

Kesinti saati: 10:00 - 17:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Mersinlidere ( KÖRKUYU )

Mavidere ( MAVİDERE yeni sokak )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Mersinli ( Fatih FATİH Şehitler Cd. Gaziler Cd. 2844. Sk. 1580/1. Sk. 1579/1. Sk. 1579. Sk. 1202/2. Sk. 1201/1. Sk. 1201. Sk. )

Halkapınar ( Ağustos 17. Sk. 1490. Sk. 1443. Sk. 1203/7. Sk. 1203/3. Sk. 1203/12. Sk. 1203/1. Sk. 1202/4. Sk. 1202/3. Sk. 1202/2. Sk. 1201/1. Sk. 1082. Sk. 1004. Sk. )

Güney

Cengiz Topel ( Gaziler Cd. 1186/19. Sk. 1186/18. Sk. 1186/13. Sk. 1186. Sk. 1185/42. Sk. 1185/41. Sk. )

Kesinti saati: 3:00 - 3:15

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Oğlananası Atatürk ( MEHMET AKİF CD. Barbaros Cd. Mimar Sinan Cd. Namık Kemal Cd. ) Oğlananası Atatürk ( Tercan Cd. Namık Kemal Cd. Mehmet Akif Cd. ) Oğlananası Atatürk ( Anafartalar Cd. Mehmet Akif Cd. )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 10:00 - 17:00 Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Birgi ( ÇÖREKBABA karataş küme evleri İRİMAĞZI KÜME EVLERİ KARATAŞ Umurbey Cd. )

Gerçekli ( ÇÖREKBABA )

Büyükavulcuk ( büyük avulcuk )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ Artıcak Yolu SUBATAN )

Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )

Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Kemenler ( Kemenler Yolu )

Bademli ( ÜÇCEVİZLER bademli kocabağlar küme evleri üçcevizler ara yol Kemenler Yolu KELTEPE KÜME EVLERİ )

Pirinççi ( Kemenler Yolu KIZILKULE )

Mescitli

Kesinti saati: 13:00 - 17:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ***

Kesinti yapılacak yerler: Konaklı

Kesinti saati: 9:30 - 12:30

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: Taşkesik

Arslanlar

Kesinti saati: 10:00 - 18:00

Kesinti nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları