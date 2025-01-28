İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV programcısı Barış Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker’in, İBB’nin adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıyan telefon görüşmesi nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Gazetecilerin cesareti Türkiye’nin ilham kaynağı"

İmamoğlu, Halk TV yayınına katılarak, "Gazetecilerin cesareti, Türkiye'nin en fazla ilham aldığı alanlardan biri. Bu yönüyle Halk TV camiasına ve tüm onurlu gazetecilere teşekkür ediyoruz" dedi. Zor bir dönemden geçildiğini belirten İmamoğlu, hukuk adına yaşanan istismarlara dikkat çekti.

"Hukuku temsil etmeyen insanlar"

Barış Pehlivan’a yapılan gözaltının, hukuku temsil etmeyen insanların uygulamaları olduğunu belirten İmamoğlu, "Bunlar yarın hukuk önünde hesap verecekler" diye konuştu. Haksızlık ve hukuksuzluğun, adaletin yerine geçerek bir garabet halini aldığını ifade etti.

"Adalet Bakanı ve HSK harekete geçmeli"

İmamoğlu, evrak sahteciliğiyle ilgili olarak adalet makamlarının harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. "Bu sahteciliği yapan kişiler hakkında soruşturma açılmalı, HSK harekete geçmeli" diyerek, haber yapan kişilerin suçlu ilan edilmesini eleştirdi.

"Ülke yoksullaşır, çözüm sandıkta"

Son olarak, yargının iktidarın silahı haline gelmesinin ülkeye güven sağlamadığını belirten İmamoğlu, "Tek çözüm sandıktır, milletin gücüdür. Sandık geldiğinde, her şey değişecek" ifadelerini kullandı.