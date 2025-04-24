CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan için İzmir’e yazdığı mektubunda, “Bir çift mavi gözün ışığında dağlardan bayrak açıyorum” dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan İzmir’e mektup

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmir’e hitaben bir mektup kaleme aldı.

İmamoğlu’nun mesajı, kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu aracılığıyla kamuoyuna ulaştırıldı. Mektup, İzmir’in Aliağa ilçesinde düzenlenen törende Aslanoğlu tarafından sesli olarak okundu ve ardından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

“Millet egemenliğinin tahtında birlik olacağız”

İmamoğlu’nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Çok büyük millet yolculuğunun ilk ateşinin yakıldığı; kararlılığın, cesaretin, vatan ve millet sevgisinin şehri güzel İzmir’e ve İzmirli hemşehrilerime selam olsun.

Eminim ki; bütün İzmir, 23 Nisan’dan 19 Mayıs’a Türk Bayrağımızla dünyanın en güzel görüntüsünü verecek.

Millet egemenliğinin tahtında 86 milyon insanımızın birliği, bütünlüğü, milletimizin ve devletimizin güçlü, özgür, adaletli, bereketli, zengin ve mutlu geleceği için hep birlikte çok çalışacağız.

Bu kararlılıkla, bir çift mavi gözün ışığında İzmir’in dağlarından bayrak açıyorum.

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Mektup törende okundu

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, mektubu Aliağa’da gerçekleştirilen 23 Nisan töreninde okudu. Sosyal medya hesabından “Değerli İzmirliler, Silivri’den, Ekrem Başkanımızdan sizlere bir not getirdim” notuyla paylaşım yapan Aslanoğlu, İmamoğlu’nun mesajının kamuoyuyla paylaşılmasında aracı oldu.