Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti, planlı bir görüşme olmayıp, akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak evinde buluşma talebinde bulunmasıyla gerçekleşti. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen kurultayının ardından ilk kez bir araya geldiler.

Görüşme, CHP'nin iç dinamikleri ve parti politikaları açısından önemli bir buluşma olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu'nun bu samimi ziyaretinin, iki lider arasındaki iletişimi güçlendireceği ve gelecekteki iş birliği fırsatlarını artıracağı düşünülüyor.