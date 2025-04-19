İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada TRT ve Anadolu Ajansı'nın iktidar lehine yürüttükleri yayın politikalarına sert tepki gösterdi.

İmamoğlu'ndan TRT ve Anadolu Ajansı’na sert tepki

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TRT ve Anadolu Ajansı'nın iktidar lehine taraflı yayın politikalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, her iki medya kuruluşunun objektif yayıncılık ilkesinden saparak, iktidarın çıkarlarını gözettiğini vurguladı.

Yayın politikalarını sert eleştirdi

Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamalarda, TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın, halkı doğru bilgilendirme görevini yerine getirmektense, siyasi çıkarları doğrultusunda haber sunduklarını belirtti. Bu yayın politikalarının, bağımsız medya ilkesine aykırı olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bu yayınlar halkın doğru bilgiye ulaşmasını engelliyor" şeklinde ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarında, TRT ve Anadolu Ajansı'nın yalnızca iktidar partisinin sesini duyurduğunu, muhalefetin ve halkın taleplerinin ise görmezden gelindiğini ifade etti. Bu durumu kabul etmediğini ve halkın sesini duymak isteyen herkese eşit fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: Dün sabah güne başlarken televizyonu açınca, yıllardır boykot edip izlemediğim başta TRT olmak üzere bir kısım TV kanallarına denk geldim. Kanallar arası geçiş yaparken tesadüfen TRT-Türk kanalında bir iftiracının ifadesinin kelime kelime okunduğunu görünce durdum ve takip ettim. Buğra Gökçe Silivri’den seslendi: İftiralara kulak asmayın! Dakikalarca bu ifade tane tane okundu, sanırsınız TRT değil, başsavcılık haber ajansı! Ardından başına CHP etiketini yapıştırarak, İBB ile ABB aleyhine içi iftira ve yanıltma dolu iki haber sundular. Sabah on dakika civarında bu gayriahlaki tutumu izlerken, 86 milyon insanın vergileri ile ayakta duran devletimizin kanalının bir avuç insanın iktidar hırsının esiri olduklarını hatırladım. Yayınların nasıl bir sefil ve rezil bir düzeyde yapıldığını düşünüp bu kadim kurumunun haline bir kez daha üzüldüm. Milletimizin bilhassa TRT’yi ayrıca cezalandırmasını ve izlemeyerek boykot etmesini diliyorum. TBMM çatısı altında bulunan muhalif tüm milletvekillerimizin, her ortam ve konuşmalarında TRT’yi kınamalarını ve bu yanlı tutumu deşifre etmelerini öneriyorum. Emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, işsizin vergilerinden aktarılan milyarlaca dolar kaynağı, bir avuç insanın hırsına, ihtirasına, koltuk sevdasına harcayanlar açıkça kul hakkı yiyorlar. Anadolu Ajansı da 2019’dan itibaren aynı kirliliğin bir parçasıdır. TRT ve Anadolu Ajansı’nın emekçi kadrolarına kalpten sevgilerimi iletirken, siyasetin atadığı tüm yönetici kadroları kınıyorum. Bütün bunlara rağmen diyorum ki: Milletimizin huzurunda millete hesap verelim!