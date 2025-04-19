Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş’ı evinde ağırlayan Göztepe’de maç öncesi taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri, olayları kontrol altına almayı başardı.

Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi gerginlik

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş karşılaşması öncesi, taraftarlar arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Göztepe taraftarları, stadyumu doldururken, Beşiktaşlı futbolseverler de kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Ancak maç öncesinde bazı Beşiktaşlı taraftarlar, deplasman otobüslerinden inerek Göztepeli taraftarlara doğru hareket etti. Kısa süreli taşlı kavgaların yaşandığı olaylar, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Göztepe 12 eksikle sahaya çıktı

Göztepe’de, maç öncesi sakatlıkları bulunan futbolcular nedeniyle eksiklikler vardı. Golcüler Juan ve Koray, orta sahada Miroshi ve Solet, ayrıca sol bek Djalma, karşılaşmada forma giyemedi. Konuk takım Beşiktaş'ta ise, tedavi sürecindeki Muçi, Uduokhai, Onur, Zaynutdinov ve Ricardo sakatlıkları nedeniyle sahada yer almadı. Kart cezalarının sona erdiği Tayyip ve Semih ise kadroya dahil edildi.

Olaylar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İki takım taraftarları arasındaki gerginlik, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle sonlandırıldı. Maç başlamadan önce yaşanan bu olay, güvenlik tedbirlerinin artırılmasına neden oldu.