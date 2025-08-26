Görevden alınarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yılmaz’ın “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla Trabzon’da yakalandığı öğrenildi.

Çocukluk Arkadaşı da Olan Avukat Gözaltında

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatlığını üstlenen Nusret Yılmaz’ın, aynı zamanda İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olduğu biliniyor. Trabzon’da gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a götürüldü.

Suçlama: Rüşvete Aracılık

İddialara göre Nusret Yılmaz, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Dosya kapsamında farklı isimlerle ilgili de incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Daha Önce Bir Başka Avukatı Tutuklanmıştı

Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Mehmet Pehlivan da geçtiğimiz aylarda “örgüt üyesi olmak” ve “örgütün çözülmemesi için faaliyet yürütmek” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yılmaz’ın gözaltına alınmasıyla birlikte, İmamoğlu’nun savunma ekibi hakkında yürütülen soruşturmalar yeni bir boyut kazandı.