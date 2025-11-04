Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek’in yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 10 şüpheli hakkında taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

10 ŞÜPHELİYE HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Ferdi Zeyrek’in ölümüne ve eşi Nurcan Zeyrek’in yaralanmasına neden olan olayda asli ve tali kusurlu olduğu belirlenen 10 kişi yer aldı.

Tutuklu sanıklar arasında, havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan N.B. ile tamirini gerçekleştiren H.İ. bulunuyor.

Tutuksuz yargılananlar ise; site görevlisi A.E., havuz bakım personeli Y.Ö., motor bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması çalışanı M.E., yapı denetim mühendisleri R.A., H.Ş., M.Ç. ve müteahhit firma yetkilisi M.G. olarak belirtildi.

Savcılık, her bir şüpheli için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay, 6 Haziran 2025’te Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Zeyrek ailesinin evinde meydana geldi.

Ferdi Zeyrek, havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi.

Eşi Nurcan Zeyrek, o anlarda eşini kurtarmaya çalışırken yaralandı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Olay sonrası havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği tespit edilen site görevlisi A.S. gözaltına alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

14 Haziran’da havuz enerji odasının standartlara uygun inşa edilmediği iddiasıyla Z.M., N.B., H.İ. ve M.Y.P. gözaltına alındı.

Bu isimlerden Z.M., N.B. ve H.İ. tutuklanırken, M.Y.P. savcılık işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Daha sonra Z.M., bilirkişi raporlarında kusurlu bulunmaması üzerine 27 Eylül’de tahliye edildi.