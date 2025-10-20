İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) araştırmacılar, göğüs kanseri erken teşhis çalışmalarına destek olacak yenilikçi bir akıllı tekstil ürünü geliştirdi. Sensör özelliğine sahip bu özel kumaş, tişört ya da atlet formunda kullanılabiliyor ve meme dokusundaki değişimleri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla ölçebiliyor.

Ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru da yapıldı.

Bilimsel adıyla “Tekstil Yama Anteni” olarak tanımlanan ürün, ölçüm sonuçlarını uzaktaki bir cihaza kablosuz olarak aktarabiliyor. Toplanan veriler, bilgisayar aracılığıyla analiz edilip doktorlar tarafından düzenli şekilde takip edilebiliyor.

Bu sayede meme dokusundaki küçük değişiklikler bile erkenden tespit edilerek olası hastalıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Diaa Gadelmavla ile Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri Mehmet Ali Dalgıç ve Israa M. F. Abdullah Alhammoodi tarafından geliştirilen ürün, altı aylık çalışmanın ardından tamamlandı.

Yıkanabilir olması, düşük maliyeti, sürdürülebilir yapısı ve hafifliğiyle öne çıkan akıllı tekstil, günlük kullanıma da uygun.

Prof. Dr. Gadelmavla, geliştirdikleri ürünün farklı biçimlerde kullanılabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Prototipini tamamladığımız bu ürün, atlet veya tişört olarak giyilebilir. Mevcut giysilerin üzerine de yapıştırılabilir. Firmalar bu teknolojiyi kendi tasarımlarına da entegre edebilir. Ürün, bir markanın logosu gibi giysinin ön kısmında konumlanabilir.”

Prof. Dr. Gadelmavla, cihazın mamografiyle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı:

“Mamografi görüntüleme cihazıdır, bizim ürünümüz ise doku değişimlerini elektromanyetik dalgalarla tespit ediyor. Radyasyon yaymıyor. Akıllı saatlerdeki nabız sensörüne benzer şekilde çalışıyor. Böylece meme dokusundaki küçük değişimler bile fark edilebiliyor.”

Projede yer alan öğrenciler Mehmet Ali Dalgıç ve Israa M. F. Abdullah Alhammoodi, çalışmanın kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu belirtti.

“Eğitim sürecimizde edindiğimiz bilgileri pratiğe dökme fırsatı bulduk. Bu proje hem bizim hem de gelecekteki hastalar için umut verici bir adım oldu,” dediler.