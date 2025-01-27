İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söyledikleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vereceği tarih belli oldu.

İmamoğlu’nun tepkisi ve sözleri

İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınmasının ardından İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e tepki göstermişti. İmamoğlu, Gürlek’e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı: "Başsavcı, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki evlatlarının kapısına birileri dayanmasın, sabahın köründe kimse evinden almasın."

İstanbul Başsavcılığı, İmamoğlu’nun bu sözleri üzerine "Başsavcı ve ailesini tehdit ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

İfade verme tarihi

İmamoğlu’nun cuma günü sabah saat 9'da İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade vereceği öğrenildi. Bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.